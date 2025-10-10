Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251010/295323706.html
Неожиданная креветка и бросок тыквой: самые смешные фото недели
Неожиданная креветка и бросок тыквой: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 10.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-10T15:34+0400
2025-10-10T15:34+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/0a/295323884_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_cd1c8416e04b1293c37a5bf5dbe8d331.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/0a/295323884_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_5a9438b2ba5c5645c734240445e9c890.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Неожиданная креветка и бросок тыквой: самые смешные фото недели

15:34 10.10.2025
Подписаться
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© Getty Images / PA Images/Peter Byrne

Теневой министр юстиции Великобритании Роберт Дженрик произносит речь во время конференции Консервативной партии в Манчестере.

Теневой министр юстиции Великобритании Роберт Дженрик произносит речь во время конференции Консервативной партии в Манчестере. - Sputnik Грузия
1/10
© Getty Images / PA Images/Peter Byrne

Теневой министр юстиции Великобритании Роберт Дженрик произносит речь во время конференции Консервативной партии в Манчестере.

© Getty Images / James D. Morgan

Знаменитая креветка Ballina, являющаяся частью коллекции Big Things, над магазином Bunning в Австралии.

Знаменитая креветка Ballina, являющаяся частью коллекции Big Things, над магазином Bunning в Австралии. - Sputnik Грузия
2/10
© Getty Images / James D. Morgan

Знаменитая креветка Ballina, являющаяся частью коллекции Big Things, над магазином Bunning в Австралии.

© AP Photo / Andre Penner

Панамец Кевин Уолдер с товарищем празднует победу после того, как забил первый гол своей команды в ворота Южной Кореи.

Панамец Кевин Уолдер с товарищем празднует победу после того, как забил первый гол своей команды в ворота Южной Кореи. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Andre Penner

Панамец Кевин Уолдер с товарищем празднует победу после того, как забил первый гол своей команды в ворота Южной Кореи.

© photo: Sputnik / Kirill Zykov / Перейти в фотобанк

Кросс "Быстрый пес" в природно-историческом парке "Битцевский лес" в Москве.

Кросс &quot;Быстрый пес&quot; в природно-историческом парке &quot;Битцевский лес&quot; в Москве. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Kirill Zykov
/
Перейти в фотобанк

Кросс "Быстрый пес" в природно-историческом парке "Битцевский лес" в Москве.

© Getty Images / Jeff J Mitchell

Лидер либеральных демократов Эд Дэйви собирает тыквы на фруктовой ферме Кэрни в Шотландии.

Лидер либеральных демократов Эд Дэйви собирает тыквы на фруктовой ферме Кэрни в Шотландии. - Sputnik Грузия
5/10
© Getty Images / Jeff J Mitchell

Лидер либеральных демократов Эд Дэйви собирает тыквы на фруктовой ферме Кэрни в Шотландии.

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкМорж во время премьеры шоу "Море снов" в "Москвариуме" на ВДНХ.
Морж во время премьеры шоу Море снов в Москвариуме в Москве - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк
Морж во время премьеры шоу "Море снов" в "Москвариуме" на ВДНХ.
© AP Photo / Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп читает записку, переданную ему госсекретарем Марко Рубио во время круглого стола по борьбе с экстремизмом, в государственной столовой Белого дома.

Президент США Дональд Трамп читает записку, переданную ему госсекретарем Марко Рубио во время круглого стола по борьбе с экстремизмом, в государственной столовой Белого дома. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп читает записку, переданную ему госсекретарем Марко Рубио во время круглого стола по борьбе с экстремизмом, в государственной столовой Белого дома.

© Getty Images / picture alliance/Fabian Sommer

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц с фермером и водяным буйволом во время посещения сельскохозяйственного природоохранного кооператива.

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц с фермером и водяным буйволом во время посещения сельскохозяйственного природоохранного кооператива. - Sputnik Грузия
8/10
© Getty Images / picture alliance/Fabian Sommer

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц с фермером и водяным буйволом во время посещения сельскохозяйственного природоохранного кооператива.

© Getty Images / Anadolu/Alper Tuydes

Птицы соревнуются друг с другом за то, чтобы усесться на сухие ветки.

Птицы соревнуются друг с другом за то, чтобы усесться на сухие ветки. - Sputnik Грузия
9/10
© Getty Images / Anadolu/Alper Tuydes

Птицы соревнуются друг с другом за то, чтобы усесться на сухие ветки.

© AP Photo / Matias Delacroix

Юный болельщик перед футбольным матчем группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA U-20 между сборными Чили и Новой Зеландии.

Юный болельщик перед футбольным матчем группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA U-20 между сборными Чили и Новой Зеландии. - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo / Matias Delacroix

Юный болельщик перед футбольным матчем группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA U-20 между сборными Чили и Новой Зеландии.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0