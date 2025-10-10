https://sputnik-georgia.ru/20251010/chkhaidze-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-nachnetsya-vaktsinatsiya-ot-grippa-295318592.html
Чхаидзе: в Грузии в ближайшие дни начнется вакцинация от гриппа
Чхаидзе: в Грузии в ближайшие дни начнется вакцинация от гриппа
10.10.2025
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Вакцинация от вируса гриппа в Грузии начнется в ближайшие дни, в страну уже завезена четырехкомпонентная вакцина европейского производства, сообщил главный врач Центральной детской больницы имени М. Иашвили, профессор Тбилисского государственного медицинского университета Иване Чхаидзе. Вакцинация доступна с шестимесячного возраста в медицинских учреждениях, оказывающих услуги по вакцинации, и совершенно бесплатна для бенефициаров. Идеальный период для вакцинации – вторая половина октября. Вакцина от гриппа начинает действовать через 2 недели после прививки. "Вирус гриппа – это вирус, для которого наиболее характерны осложнения, тяжелое течение болезни и высокая вероятность госпитализации, особенно для групп риска. В ноябре в Грузии, вероятно, появятся первые случаи гриппа. До сих пор вирус гриппа в стране не выявлен", – сказал Чхаидзе. По его словам, ожидается, что пик заболеваемости вирусом гриппа придется на декабрь-январь-февраль. Наряду с риновирусом регистрируются и другие простудные вирусы. У этих вирусов есть одна общая черта: все они могут вызывать легкие респираторные заболевания. Они протекают с клиническими симптомами простуды: невысокая температура, легкая боль в горле, кашель, чихание. Для этих вирусов не характерны боли в мышцах и суставах, выраженная общая слабость.
"Процесс вакцинации в Грузии начнется в ближайшие дни. Вакцина уже завезена в страну. Это четырехкомпонентная вакцина европейского производства. Она особенно важна для людей, относящихся к группам высокого риска. В Грузию уже завезено 200 тысяч доз вакцины от гриппа, которая будет предоставлена бесплатно, в первую очередь, представителям групп риска", – заявил Чхаидзе.
Идеальный период для вакцинации – вторая половина октября. Вакцина от гриппа начинает действовать через 2 недели после прививки.
"Вирус гриппа – это вирус, для которого наиболее характерны осложнения, тяжелое течение болезни и высокая вероятность госпитализации, особенно для групп риска. В ноябре в Грузии, вероятно, появятся первые случаи гриппа. До сих пор вирус гриппа в стране не выявлен", – сказал Чхаидзе.
По его словам, ожидается, что пик заболеваемости вирусом гриппа придется на декабрь-январь-февраль.
"Если в августе, особенно в середине августа, у нас в стране наблюдался резкий рост коронавируса, и среди лабораторно подтвержденных в Национальном центре контроля заболеваний случаев доля коронавируса составляла 70%, то к концу сентября этот показатель снизился до 20%, и сейчас основным вирусом в стране является риновирус", – добавил Чхаидзе.
Наряду с риновирусом регистрируются и другие простудные вирусы. У этих вирусов есть одна общая черта: все они могут вызывать легкие респираторные заболевания. Они протекают с клиническими симптомами простуды: невысокая температура, легкая боль в горле, кашель, чихание. Для этих вирусов не характерны боли в мышцах и суставах, выраженная общая слабость.