Чхаидзе: в Грузии в ближайшие дни начнется вакцинация от гриппа

Чхаидзе: в Грузии в ближайшие дни начнется вакцинация от гриппа

10.10.2025

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Вакцинация от вируса гриппа в Грузии начнется в ближайшие дни, в страну уже завезена четырехкомпонентная вакцина европейского производства, сообщил главный врач Центральной детской больницы имени М. Иашвили, профессор Тбилисского государственного медицинского университета Иване Чхаидзе. Вакцинация доступна с шестимесячного возраста в медицинских учреждениях, оказывающих услуги по вакцинации, и совершенно бесплатна для бенефициаров. Идеальный период для вакцинации – вторая половина октября. Вакцина от гриппа начинает действовать через 2 недели после прививки. "Вирус гриппа – это вирус, для которого наиболее характерны осложнения, тяжелое течение болезни и высокая вероятность госпитализации, особенно для групп риска. В ноябре в Грузии, вероятно, появятся первые случаи гриппа. До сих пор вирус гриппа в стране не выявлен", – сказал Чхаидзе. По его словам, ожидается, что пик заболеваемости вирусом гриппа придется на декабрь-январь-февраль. Наряду с риновирусом регистрируются и другие простудные вирусы. У этих вирусов есть одна общая черта: все они могут вызывать легкие респираторные заболевания. Они протекают с клиническими симптомами простуды: невысокая температура, легкая боль в горле, кашель, чихание. Для этих вирусов не характерны боли в мышцах и суставах, выраженная общая слабость.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

