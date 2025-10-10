https://sputnik-georgia.ru/20251010/chto-reshit-oppozitsiya-mer-tbilisi-o-buduschem-sostave-gorsoveta-295329865.html

Что решит оппозиция? Мэр Тбилиси о будущем составе горсовета

Что решит оппозиция? Мэр Тбилиси о будущем составе горсовета

10.10.2025

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Решение оппозиции относительно входа в горсовет Тбилиси пока неизвестно, однако, исходя из прошлого опыта, потеря такой важной трибуны будет для них проигрышной, заявил мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе. Правящая партия "Грузинская мечта" по предварительным итогам ЦИК набрала 81,689% голосов по всей Грузии, получив большинство во всех местных совещательных органах – сакребуло, а кандидаты на посты мэров от правящей силы одержали победу во всех 64 городах и районах в первом же туре. Мэр Тбилиси подчеркнул, что двери для диалога остаются открытыми для всех, кто предлагает конструктивные идеи по развитию города. При этом он отметил, что ранее попытки сотрудничества встречали критику и клевету. "Поэтому я не знаю, какое решение они примут относительно входа в горсовет, однако мне было бы приятно видеть в нем голоса тех людей, которые голосовали за представителей оппозиционных партий", – отметил Каладзе. Выборы в органы местной власти прошли 4 октября. Явка избирателей на муниципальных выборах в Грузии составила 40,93%. За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. По их оценке выборы прошли в спокойной и конкурентной среде. По предварительным данным, в 50-местном горсовете Тбилиси партия "Грузинская мечта" получит 45 мандатов, оппозиция – 5. Пропорциональный барьер преодолели три оппозиционные партии: "Сильная Грузия" – 2 мандата, "Гирчи" – 2, "Консерваторы за Грузию" – 1. Партия "Гахария за Грузию", занявшая третье место на предыдущих выборах, не смогла преодолеть 4%-й барьер и осталась за пределами горсовета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

