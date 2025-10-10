https://sputnik-georgia.ru/20251010/desyatki-upakovok-metadona-izyali-u-grazhdanina-azerbaydzhana-na-vostoke-gruzii-295318872.html

Десятки упаковок метадона изъяли у гражданина Азербайджана на Востоке Грузии

В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были приняты поправки в Уголовный и Административный кодексы 10.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Крупную партию метадона изъяли у 44-летнего гражданина Азербайджана в регионе Мцхета-Мтианети – ему грозит бессрочное заключение, сообщило МВД Грузии. По информации ведомства, в ходе личного обыска и обыска жилого дома иностранца, сотрудники правоохранительных органов изъяли 42 упаковки наркотического средства метадон в качестве вещественных доказательств. Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере группой лиц и содействии их сбыту, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо бессрочное заключение. Борьба с наркотиками в Грузии В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были приняты поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии преступления, связанные с наркотиками, являются одними из самых распространенных. Только в 2024 году было зафиксировано 5,6 тысячи преступлений, связанных с наркотиками. По сравнению с 2023 годом число сократилось на 15,1%, однако наркопреступления, совершенные организованными группировками, выросли в 5 раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

