Экс-министр обороны приглашен в МВД Грузии для экспертизы

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалая вызвали на опрос в МВД Грузии в рамках расследования дела о штурме администрации президента 4 октября. По данным МВД Грузии, Ахалая опросят и возьмут образец голоса на экспертизу. Причиной взятия образца голоса является распространенная телекомпанией "Имеди" 4 октября запись разговора якобы Ахалая с одним из обвиняемых в организации штурма, Паатой Бурчуладзе. Сам Ахалая уже явился на опрос, но свою причастность к акциям протеста отрицает. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водомёты. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 40 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нём" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

