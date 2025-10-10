Глупость и насмешка: власти Грузии раскритиковали награждение Амаглобели званием "героя"

https://sputnik-georgia.ru/20251010/glupost-i-nasmeshka-vlasti-gruzii-raskritikovali-nagrazhdenie-amaglobeli-zvaniem-geroya-295323208.html

Батумский городской суд 6 августа приговорил Мзию Амаглобели к двум годам лишения свободы за пощечину главе батумской полиции

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Награждение Мзии Амаглобели званием героя является продолжением несправедливого отношения к Грузии и насмешкой над грузинским обществом, свободой слова и независимой прессой, заявил руководитель службы коммуникаций правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Грдзелишвили. Приговоренная к двум годам лишения свободы основательница оппозиционных изданий Netgazeti и Batumelebi Мзия Амаглобели получила премию "Герой свободы прессы 2025 года", учрежденную Международным институтом прессы совместно с Международной службой поддержки СМИ. Премия ежегодно присуждается журналистам, продемонстрировавшим непоколебимую приверженность свободе прессы. "Награждение Мзии Амаглобели званием героя является своего рода продолжением той несправедливой политической позиции по отношению к нашей стране, которая длится уже несколько лет. Решение присудить звание героя преступнику, который целенаправленно напал на полицейского и этим нанес удар не одному конкретному правоохранителю, а всей системе и государству, представляет собой очередную глупость и насмешку над грузинским обществом, свободой слова и свободной прессой", – заявил Грдзелишвили. Грдзелишвили отметил, что присуждение Амаглобели звания героя демонстрирует, насколько под контролем находятся международные СМИ и пресса, которые, по его словам, действуют с единого центра и преследуют определенные цели. "В данном случае осужденную Амаглобели использовали для целенаправленного насилия, для нападения на государство и его институты, а в результате мы видим, что добросовестное выполнение задания "оценили" и на международной арене, ни больше, ни меньше, объявили героем", – заявил Грдзелишвили. Дело Мзии Амаглобели Батумский городской суд 6 августа приговорил Мзию Амаглобели к двум годам лишения свободы за пощечину на то время шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции протеста 12 января 2025 года в Батуми. Суд расценил ее действия как "оказание сопротивления сотруднику полиции при исполнении", тогда как прокуратура Грузии настаивала на квалификации "нападение на сотрудника полиции при исполнении". Адвокаты намерены добиваться смягчения наказания в апелляционном суде. Также иск готовится в Европейский суд по правам человека. Мзия Амаглобели – грузинская журналистка, основательница известных интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

