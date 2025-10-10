Курс лари на пятницу – 2,7125 GEL/$

https://sputnik-georgia.ru/20251010/kurs-lari-dollar-295318481.html
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 10 октября в размере 2,7125 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару.
