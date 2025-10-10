Медведев выразил лидеру КНДР признательность за твердую поддержку

https://sputnik-georgia.ru/20251010/medvedev-vyrazil-lideru-kndr-priznatelnost-za-tverduyu-podderzhku-295330114.html

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Председатель партии "Единая Россия", заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил лидеру КНДР, руководителю Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыну признательность за твердую поддержку СВО.В КНДР проходят мероприятия, посвященные 80-летию основания Трудовой партии Кореи (ТПК). В страну прибыли зарубежные делегации, в том числе от "Единой России". Медведев находится в Пхеньяне в качестве главы российской делегации.В своих соцсетях он сообщил, что в ходе визита отдельно поблагодарил генерального секретаря ТПК Ким Чен Ына за принятые союзнические решения.Зампред главы Совбеза РФ отметил, что российские и северокорейские бойцы плечом к плечу освобождали Курскую область от банд украинских нацистов и иностранных наемников."Этот подвиг стал важнейшей частью общей истории двух стран и навсегда сохранится в нашей памяти", – подчеркнул Медведев.По его словам, двусторонние отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР вышли на беспрецедентно высокий уровень."Наши страны вместе противостоят угрозам коллективного Запада и борются за установление подлинно справедливого миропорядка", – заключил российский политик.Спецназ КНДР в Курской областиЛидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами.Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области – северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область.В августе Ким Чен Ын вручил государственные награды командирам и бойцам Корейской народной армии, участвовавшим в операции. Выступая на торжественной церемонии, лидер КНДР подчеркнул, что партия и государство высоко ценят подвиги участников операции, которые "защитили священный авторитет и достоинство" страны.Путин в ходе двусторонних переговоров президента РФ и лидера КНДР в сентябре высоко оценил беспримерную доблесть и героизм корейских воинов в операции по освобождению Курской области, подчеркнув, что Россия никогда не забудет их вклад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

