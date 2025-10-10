https://sputnik-georgia.ru/20251010/po-delu-o-shturme-administratsii-prezidenta-gruzii-zaderzhany-45-chelovek-295321372.html

По делу о штурме резиденции президента Грузии задержаны 45 человек

По делу о штурме резиденции президента Грузии задержаны 45 человек

В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15-ти из которых потребовалась госпитализация

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Полиция задержала еще одного человека по делу о штурме резиденции президента Грузии, таким образом число проходящих по делу выросло до 45 человек, говорится в заявлении МВД. Задержанные обвиняются по статьям "Повреждение или уничтожение вещи", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, в день голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии в Тбилиси, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15-ти из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала 30 участников акции и пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия продолжаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

