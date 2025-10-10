https://sputnik-georgia.ru/20251010/premer-gruzii-diplomatiya-trampa-sygrala-klyuchevuyu-rol-v-ustanovlenii-mira-v-gaze-295322987.html

Премьер Грузии: дипломатия Трампа сыграла ключевую роль в установлении мира в Газе

Премьер Грузии: дипломатия Трампа сыграла ключевую роль в установлении мира в Газе

10.10.2025

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа является обнадеживающим и важным шагом на пути к миру, в достижении которого ключевую роль сыграла дипломатия президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня в секторе Газа в рамках мирной инициативы Дональда Трампа. Документ предусматривает поэтапное освобождение заложников, удерживаемых движением ХАМАС, и постепенный вывод израильских войск из анклава. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал соглашение "важным шагом на пути к миру" и поблагодарил Трампа за посредничество и решающую роль США в достижении договоренности. "Мы приветствуем соглашение о прекращении огня в секторе Газа как обнадеживающий и важный шаг на пути к миру", – написал Кобахидзе в социальной сети X. Глава грузинского правительства подчеркнул решающую роль дипломатических усилий президента США в достижении соглашения и отметил важность освобождения заложников. "Решающая дипломатия президента Трампа при поддержке и посредничестве Катара, Египта и Турции сыграла ключевую роль в достижении этого соглашения. Немедленное освобождение заложников станет основой для установления прочного мира, что является нашей общей ответственностью", – отметил премьер. Соглашение между Израилем и ХАМАС также приветствовала министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на встрече с новым послом Израиля в Грузии Валидом Абу Хайей. Глава МИД подчеркнула особые усилия и вклад США и лично президента Трампа в достижение мира в регионе. "Глава МИД вновь подтвердила поддержку Грузией мирного урегулирования конфликта и освобождения заложников", – говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства. Бочоришвили поздравила израильского посла с назначением и пожелала успехов в дальнейшей работе. В свою очередь Валид Абу Хайя передал ей приглашение от министра иностранных дел Израиля. Во время встречи стороны обсудили партнерские отношения между Грузией и Израилем, приоритеты будущего сотрудничества и возможности дальнейшего углубления связей в различных сферах. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. Израиль входит в топ-5 стран по числу международных визитов в Грузию. За первые шесть месяцев 2025 года Грузия приняла более 170 тысяч туристов из Израиля. Грузия экспортировала в Израиль за первые шесть месяцев 2025 года товары на сумму более чем 29 млн долларов. Импорт из Израиля составил немногим более 12,5 млн долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

