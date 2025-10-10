Грузия
Психическое здоровье – современный вызов для грузинского общества?
Психическое здоровье – современный вызов для грузинского общества?
10 октября – Всемирный день психического здоровья. В Грузии вопрос психического здоровья в свете современных реалий жизни стоит остро. Главная проблема –...
Это сильно ограничивает предоставление качественных услуг и поддержки. Кроме того, в обществе существуют традиционные предрассудки в отношении психических заболеваний. Обращение за профессиональной помощью и сегодня остается серьезной проблемой, что приводит к изоляции людей, страдающих от психических расстройств, и усугубляет проблему. Существует и проблема нехватки квалифицированных специалистов в области психического здоровья. Инфраструктура психиатрической помощи в Грузии нуждается в серьезной модернизации. Министерство здравоохранения работает над реформированием системы психиатрической помощи. Международные организации, такие как Всемирная организация здравоохранения и другие, тоже оказывают поддержку Грузии, пытаясь повысить информированность общества о существующих проблемах.
Психическое здоровье – современный вызов для грузинского общества?

13:27 10.10.2025 (обновлено: 14:18 10.10.2025)
10 октября – Всемирный день психического здоровья. В Грузии вопрос психического здоровья в свете современных реалий жизни стоит остро. Главная проблема – низкое финансирование этой сферы в целом по стране
Это сильно ограничивает предоставление качественных услуг и поддержки. Кроме того, в обществе существуют традиционные предрассудки в отношении психических заболеваний.

Обращение за профессиональной помощью и сегодня остается серьезной проблемой, что приводит к изоляции людей, страдающих от психических расстройств, и усугубляет проблему. Существует и проблема нехватки квалифицированных специалистов в области психического здоровья. Инфраструктура психиатрической помощи в Грузии нуждается в серьезной модернизации.

Министерство здравоохранения работает над реформированием системы психиатрической помощи. Международные организации, такие как Всемирная организация здравоохранения и другие, тоже оказывают поддержку Грузии, пытаясь повысить информированность общества о существующих проблемах.
