Путин сообщил об испытаниях новых видов оружия в России

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Россия ведет разработки нового оружия, его испытания уже проходят, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Душанбе в пятницу."Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно", – сказал Путин.По его словам, скоро станет известно о том новом российском оружии, которое было анонсировано. Президент РФ отметил, что его испытания проходят успешно.Он отметил, что Россия обладает современным вооружением относительно межконтинентальной составляющей, на море и в воздухе. И эти средства вооружения, как уточнил глава государства, активно развиваются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

