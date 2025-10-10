https://sputnik-georgia.ru/20251010/putin-soobschil-ob-ispytaniyakh-novykh-vidov-oruzhiya-v-rossii-295329671.html
Путин сообщил об испытаниях новых видов оружия в России
Глава государства отметил, что скоро можно будет сообщить о новом оружии, которое было анонсировано
2025-10-10T18:48+0400
2025-10-10T18:48+0400
2025-10-10T19:10+0400
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Россия ведет разработки нового оружия, его испытания уже проходят, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Душанбе в пятницу."Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно", – сказал Путин.По его словам, скоро станет известно о том новом российском оружии, которое было анонсировано. Президент РФ отметил, что его испытания проходят успешно.Он отметил, что Россия обладает современным вооружением относительно межконтинентальной составляющей, на море и в воздухе. И эти средства вооружения, как уточнил глава государства, активно развиваются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
2025
18:48 10.10.2025 (обновлено: 19:10 10.10.2025)
