Сбор урожая винограда активно проходит в двух регионах Грузии

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) к 9 октября переработали до 247 тысяч тонн винограда, сообщили в Национальном агентстве вина.Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа и первых числах сентября, а завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной "Хванчкары" – Рача. К этому времени виноград на заводы в Кахети сдали до 17 тысяч фермеров. Ежедневная переработка винограда – в пределах 10 тысяч тонн. Из перерабатываемого винодельческими заводами винограда около 123 тысяч тонн составляет сорт "ркацители", около 108 тысяч тонн – "саперави", а остальное – виноград различных сортов. Ртвели активно проходит и в высокогорной Рача, где уже переработана 1 тысяча тонн сортов "александроули" и "муджуретули" – примерно половина прогнозируемого урожая. Именно из сочетания этих сортов и производят "Хванчкару". В 2025 году в Кахети ожидается сбор 200-250 тысяч тонн винограда. Прогнозируемый урожай винограда в регионе Рача – от 1,5 до 2 тысяч тонн. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

