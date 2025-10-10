Трампу не досталась Нобелевская премия мира

https://sputnik-georgia.ru/20251010/trampu-ne-dostalas-nobelevskaya-premiya-mira-295327394.html
Марию Корину Мачадо называют лидером демократического движения Венесуэлы
15:55 10.10.2025 (обновлено: 16:37 10.10.2025)
Марию Корину Мачадо называют лидером демократического движения Венесуэлы
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Нобелевский комитет принял решение присудить в этом году премию мира политику Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы", говорится в информации, опубликованной на официальном сайте комитета.
Марию Корину Мачадо называют лидером демократического движения Венесуэлы, ключевой фигурой, объединившей оппозиционные политические партии в стране. Она известна тем, что активно выступает с требованиями свободных выборов и представительного правления в стране.
На получение звания нобелевского лауреата в этом году претендовали 338 кандидатов, из них 94 – организации. Взять премию рассчитывал и президент США Дональд Трамп, свои шансы он оценивал как довольно высокие.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что заслуживает премии мира, поскольку с начала своего нового срока в Белом доме он смог прекратить "семь войн". С предложением выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира выступили власти нескольких стран, среди них Израиль, Пакистан, Камбоджа, Габон, Руанда, Армения и Азербайджан.
Директор Института исследований мира в Осло Нина Грегер ранее заявляла, что решение нынешнего президента США выйти из Всемирной организации здравоохранения и Парижских климатических соглашений, а также его торговые войны (по тарифам) противоречат завещанию основателя премии – Альфреда Нобеля.
При этом секретарь Нобелевского комитета Кристиан Берг Харпвикен – один из пяти принимающих решение членов этого органа – отмечал, что премию мира не дают за достижения, которых кандидаты добились в последний момент.
Кому отдать высшую награду, решает комитет из пяти человек, которых отбирает парламент Норвегии.