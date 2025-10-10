https://sputnik-georgia.ru/20251010/v-gruzii-nachalas-besplatnaya-vaktsinatsiya-protiv-sezonnogo-grippa-295323547.html
В Грузии началась бесплатная вакцинация против сезонного гриппа
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Началась бесплатная вакцинация против вируса гриппа для всех граждан Грузии, сообщил Минздрав страны. В рамках Государственной программы иммунизации Грузия закупила 200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины против сезонного гриппа французского производства VaxigripTetra (SANOFI WINTHROP INDUSTRIE), которая входит в число вакцин, рекомендованных ВОЗ. Вакцина адаптирована к штаммам, которые, как ожидается, будут циркулировать в течение сезона гриппа в Грузии. По информации Минздрава, вакцинация особенно важна для людей с хроническими заболеваниями или находящихся в группе высокого риска, поскольку для некоторых людей грипп может быть опасным заболеванием. В группы риска входят люди с сахарным диабетом, лица, находящиеся на диализе, пациенты с гепатитом С, ВИЧ-инфекцией/СПИДом, с трансплантированными органами и муковисцидозом, пожилые люди в возрасте 60 лет и старше, беременные женщины, преподаватели общеобразовательных учреждений, бенефициары детских домов, приютов для престарелых, медицинский персонал и другие. Вакцинация возможна с 6-месячного возраста в медицинских учреждениях, оказывающих услуги по вакцинации. Список учреждений, оказывающих услуги по вакцинации от сезонного гриппа, доступен по ссылке: https://ncdc.ge/#/pages/file/87a090e3-e8de-4d08-adaf-aaf0cb8b7128
Список учреждений, оказывающих услуги по вакцинации от сезонного гриппа, доступен по ссылке: https://ncdc.ge/#/pages/file/87a090e3-e8de-4d08-adaf-aaf0cb8b7128