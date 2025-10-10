https://sputnik-georgia.ru/20251010/vsu-brosili-bolshoe-chislo-tel-svoikh-soldat-na-uteryannykh-pozitsiyakh-v-donetske-295326534.html

10.10.2025

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Разведчик группировки войск "Южная" с позывным "Орешник" рассказал, что украинские военные, отступая из-под Северска в ДНР, оставили на разбитых позициях тела своих сослуживцев, не предприняв попыток их эвакуировать, сообщили РИА Новости.Как передает корреспондент РИА Новости, побывавший на перешедших под контроль российских бойцов разбитых позициях ВСУ, на этих позициях под Северском – уничтоженная техника и тела украинских военнослужащих. "Здесь очень много трупов украинских военных, которые лежат по всему лесу, на дорогах, в блиндажах и рядом с подбитой техникой", – пояснил "Орешник". По его словам, украинские военные бежали с этих позиций и не пытались организовать эвакуацию тел погибших на данном участке. Ранее в октябре военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники, рассказывал РИА Новости, что ВСУ под Северском находятся под постоянным огневым воздействием, несут огромные потери в живой силе, а новое пополнение не может компенсировать убыль личного состава.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

