Десятки деятелей культуры получили высшие награды от президента Грузии
© Сourtesy of Georgian GovernmentПрезидент Грузии Михаил Кавелашвили наградил 26 представителей сферы культуры орденами Чести и Сияния за особый вклад в развитие культуры
© Сourtesy of Georgian Government
Каждый из награжденных "своим неповторимым почерком создает единый, многоголосый культурный портрет Грузии", отметили на церемонии
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили на основании совместного представления премьер-министра Ираклия Кобахидзе и председателя парламента Шалвы Папуашвили наградил 26 представителей сферы культуры орденами Чести и Сияния за особый вклад в развитие культуры.
На церемонии награждения, которая состоялась в президентском дворце, глава правительства Ираклий Кобахидзе поблагодарил деятелей искусства и подчеркнул важность их творческой деятельности в дальнейшем обогащении многообразной культуры страны.
"Общеизвестно, что культура, творчество, искусство вносят особый вклад в формирование идентичности любого народа, и, конечно, так обстоит дело и в Грузии" – отметил Кобахидзе.
По его словам, каждый из награжденных "своим неповторимым почерком создает единый, многоголосый культурный портрет Грузии".
"Вы делаете национальное дело и, в то же время, воспитываете будущие поколения на общечеловеческих ценностях, рассказываете миру об истории или современности Грузии, укрепляете наше достойное место в семье цивилизованных народов. Государственная награда, которая вам вручается, является лишь скромным признанием этого подвига", – заявил Кобахидзе.
Среди награжденных известный театральный режиссер Дмитрий Хвтисиашвили, поэт Дато Маградзе, музыкант Джемал Багашвили, скульптор Георгий Джапаридзе, поэтесса Лия Стуруа, композитор Отар Татишвили, певица Нато Метонидзе.