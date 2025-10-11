Грузия
Десятки деятелей культуры получили высшие награды от президента Грузии
Десятки деятелей культуры получили высшие награды от президента Грузии
Каждый из награжденных "своим неповторимым почерком создает единый, многоголосый культурный портрет Грузии", отметили на церемонии 11.10.2025
2025-10-11T17:17+0400
2025-10-11T17:17+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/0b/295337855_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9f66002d2874628687da6454000fbdda.jpg
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили на основании совместного представления премьер-министра Ираклия Кобахидзе и председателя парламента Шалвы Папуашвили наградил 26 представителей сферы культуры орденами Чести и Сияния за особый вклад в развитие культуры. На церемонии награждения, которая состоялась в президентском дворце, глава правительства Ираклий Кобахидзе поблагодарил деятелей искусства и подчеркнул важность их творческой деятельности в дальнейшем обогащении многообразной культуры страны. "Общеизвестно, что культура, творчество, искусство вносят особый вклад в формирование идентичности любого народа, и, конечно, так обстоит дело и в Грузии" – отметил Кобахидзе. По его словам, каждый из награжденных "своим неповторимым почерком создает единый, многоголосый культурный портрет Грузии". "Вы делаете национальное дело и, в то же время, воспитываете будущие поколения на общечеловеческих ценностях, рассказываете миру об истории или современности Грузии, укрепляете наше достойное место в семье цивилизованных народов. Государственная награда, которая вам вручается, является лишь скромным признанием этого подвига", – заявил Кобахидзе. Среди награжденных известный театральный режиссер Дмитрий Хвтисиашвили, поэт Дато Маградзе, музыкант Джемал Багашвили, скульптор Георгий Джапаридзе, поэтесса Лия Стуруа, композитор Отар Татишвили, певица Нато Метонидзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Десятки деятелей культуры получили высшие награды от президента Грузии

17:17 11.10.2025
Подписаться
Каждый из награжденных "своим неповторимым почерком создает единый, многоголосый культурный портрет Грузии", отметили на церемонии
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили на основании совместного представления премьер-министра Ираклия Кобахидзе и председателя парламента Шалвы Папуашвили наградил 26 представителей сферы культуры орденами Чести и Сияния за особый вклад в развитие культуры.
На церемонии награждения, которая состоялась в президентском дворце, глава правительства Ираклий Кобахидзе поблагодарил деятелей искусства и подчеркнул важность их творческой деятельности в дальнейшем обогащении многообразной культуры страны.
"Общеизвестно, что культура, творчество, искусство вносят особый вклад в формирование идентичности любого народа, и, конечно, так обстоит дело и в Грузии" – отметил Кобахидзе.
По его словам, каждый из награжденных "своим неповторимым почерком создает единый, многоголосый культурный портрет Грузии".
"Вы делаете национальное дело и, в то же время, воспитываете будущие поколения на общечеловеческих ценностях, рассказываете миру об истории или современности Грузии, укрепляете наше достойное место в семье цивилизованных народов. Государственная награда, которая вам вручается, является лишь скромным признанием этого подвига", – заявил Кобахидзе.
Среди награжденных известный театральный режиссер Дмитрий Хвтисиашвили, поэт Дато Маградзе, музыкант Джемал Багашвили, скульптор Георгий Джапаридзе, поэтесса Лия Стуруа, композитор Отар Татишвили, певица Нато Метонидзе.
0