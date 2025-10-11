https://sputnik-georgia.ru/20251011/eto-byl-vybor-kazhdogo--spiker-parlamenta-gruzii-o-shturme-administratsii-prezidenta-295334640.html

Это был выбор каждого – спикер парламента Грузии о штурме администрации президента

Самая большая ответственность лежит на тех, кто "прикрывался стариками, а теперь манипулирует обществом", заявил Папуашвили 11.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. У каждого, принимавшего участие в акции 4 октября и последующем штурме администрации президента Грузии, был выбор, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Акция оппозиции в день выборов в органы местной власти 4 октября к вечеру переросла в штурм здания администрации президента, который завершился столкновением с полицией и последующими задержаниями. При этом он подчеркнул, что самая большая ответственность лежит на тех, кто "прикрывался стариками, а теперь манипулирует обществом". Самому пожилому из 46-ти задержанных по делу о штурме, врачу Георгию Чахунашвили, 71 год. Суд учел его возраст и ходатайство врачей и отпустил его под залог. "Тех, кто в момент поражения выдвинул на переднюю линию слабых, старых, уязвимых и пожертвовал ими, а теперь избегает ответственности и спекулирует задержанными, ожидает, наряду с юридической, и моральная ответственность", – отметил Папуашвили. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 40 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нём" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

