Это был выбор каждого – спикер парламента Грузии о штурме администрации президента

11.10.2025, Sputnik Грузия

Самая большая ответственность лежит на тех, кто "прикрывался стариками, а теперь манипулирует обществом", заявил Папуашвили
11:58 11.10.2025 (обновлено: 12:35 11.10.2025)
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. У каждого, принимавшего участие в акции 4 октября и последующем штурме администрации президента Грузии, был выбор, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Акция оппозиции в день выборов в органы местной власти 4 октября к вечеру переросла в штурм здания администрации президента, который завершился столкновением с полицией и последующими задержаниями.
"У каждого был выбор – последовать или не последовать призыву, прийти в четыре часа или не прийти, бросить камень в полицейского или не бросить, ворваться во дворец президента или не ворваться. Каждый сделал свой выбор. У каждого выбора есть свой результат", – сказал Папуашвили.
При этом он подчеркнул, что самая большая ответственность лежит на тех, кто "прикрывался стариками, а теперь манипулирует обществом".
Самому пожилому из 46-ти задержанных по делу о штурме, врачу Георгию Чахунашвили, 71 год. Суд учел его возраст и ходатайство врачей и отпустил его под залог.
"Тех, кто в момент поражения выдвинул на переднюю линию слабых, старых, уязвимых и пожертвовал ими, а теперь избегает ответственности и спекулирует задержанными, ожидает, наряду с юридической, и моральная ответственность", – отметил Папуашвили.
Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси
Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу".
Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация.
Полиция задержала более 40 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе.
Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нём" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".