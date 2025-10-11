https://sputnik-georgia.ru/20251011/evropeyskie-politiki-yavlyayutsya-chastyu-glubinnogo-gosudarstva--prezident-gruzii-295335613.html
Европейские политики являются частью "глубинного государства" – президент Грузии
Европейские политики являются частью "глубинного государства" – президент Грузии
Sputnik Грузия
Осуждения стоит ожидать, когда европейские лидеры "получат соответствующее задание", заявил Кавелашвили 11.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-11T14:14+0400
2025-10-11T14:14+0400
2025-10-11T14:14+0400
акции
акции протеста
новости
грузия
политика
тбилиси
сша
михаил кавелашвили
паата бурчуладзе
ираклий надирадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1a/293527199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88c887d116cc4fb51e7ac4ab60ae8100.jpg
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Европейские политики отказываются осуждать штурм здания администрации президента, поскольку являются частью "глубинного государства" и не получили такого задания, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Акция оппозиции в день выборов в органы местной власти, 4 октября, к вечеру переросла в штурм здания администрации президента, который завершился столкновением с полицией и последующими задержаниями. Власти Грузии призвали западные страны и США осудить происходившее в Тбилиси. По его словам, осуждения стоит ждать, когда европейские лидеры "получат соответствующее задание". По мнению представителей власти, за революционными процессами в стране стоят отдельные иностранные силы, которых правящая элита обозначает термином "глубинное государство" (англ. deep state). В "Грузинской мечте" также употребляют выражение "глобальная партия войны", подразумевая под этим зарубежные силы, оказывающие значительное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе подобные утверждения нередко рассматривают как конспирологические теории. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 40 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нём" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1a/293527199_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_92ca794f06bb30c3316c704a6f7b8100.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
акции, акции протеста, новости, грузия, политика, тбилиси, сша, михаил кавелашвили, паата бурчуладзе, ираклий надирадзе
акции, акции протеста, новости, грузия, политика, тбилиси, сша, михаил кавелашвили, паата бурчуладзе, ираклий надирадзе
Европейские политики являются частью "глубинного государства" – президент Грузии
Осуждения стоит ожидать, когда европейские лидеры "получат соответствующее задание", заявил Кавелашвили
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Европейские политики отказываются осуждать штурм здания администрации президента, поскольку являются частью "глубинного государства" и не получили такого задания, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.
Акция оппозиции в день выборов в органы местной власти, 4 октября, к вечеру переросла в штурм здания администрации президента, который завершился столкновением с полицией и последующими задержаниями. Власти Грузии призвали западные страны и США осудить происходившее в Тбилиси.
"В который раз заставляют кого-то выйти и осудить штурм администрации президента и насильственные действия, призывающие к свержению. Это же просто, тем более, когда тебя называют европейским лидером и европарламентарием. Ведь легко оценить, что это нужно осудить. Но почему они не осуждают – потому что они часть этого проекта "глубинного государства", – сказал Кавелашвили.
По его словам, осуждения стоит ждать, когда европейские лидеры "получат соответствующее задание".
По мнению представителей власти, за революционными процессами в стране стоят отдельные иностранные силы, которых правящая элита обозначает термином "глубинное государство" (англ. deep state).
В "Грузинской мечте" также употребляют выражение "глобальная партия войны", подразумевая под этим зарубежные силы, оказывающие значительное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе подобные утверждения нередко рассматривают как конспирологические теории.
Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси
Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу".
Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация.
Полиция задержала более 40 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе.
Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нём" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".