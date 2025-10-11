https://sputnik-georgia.ru/20251011/evropeyskie-politiki-yavlyayutsya-chastyu-glubinnogo-gosudarstva--prezident-gruzii-295335613.html

Европейские политики являются частью "глубинного государства" – президент Грузии

11.10.2025

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Европейские политики отказываются осуждать штурм здания администрации президента, поскольку являются частью "глубинного государства" и не получили такого задания, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Акция оппозиции в день выборов в органы местной власти, 4 октября, к вечеру переросла в штурм здания администрации президента, который завершился столкновением с полицией и последующими задержаниями. Власти Грузии призвали западные страны и США осудить происходившее в Тбилиси. По его словам, осуждения стоит ждать, когда европейские лидеры "получат соответствующее задание". По мнению представителей власти, за революционными процессами в стране стоят отдельные иностранные силы, которых правящая элита обозначает термином "глубинное государство" (англ. deep state). В "Грузинской мечте" также употребляют выражение "глобальная партия войны", подразумевая под этим зарубежные силы, оказывающие значительное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе. На Западе подобные утверждения нередко рассматривают как конспирологические теории. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 40 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нём" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

