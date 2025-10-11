Грузия
Какая погода будет в Грузии 11 октября – прогноз по городам
Какая погода будет в Грузии 11 октября – прогноз по городам
11.10.2025
2025-10-11T10:52+0400
2025-10-11T10:52+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23926/69/239266954_0:317:6016:3701_1920x0_80_0_0_5ce6f34d5d17e7c9573a8687b25c9f6c.jpg
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. В большинстве регионов Западной Грузии в субботу, 11 октября ожидается дождливая погода, в городах Восточной Грузии — солнечная.Прогноз погоды по городам:
Какая погода будет в Грузии 11 октября – прогноз по городам

10:52 11.10.2025
Крепость Рабат - большая крепость в городе Ахалцихе
Крепость Рабат - большая крепость в городе Ахалцихе - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2025
© Photo: courtesy of Miho Neiman
Подписаться
Выше всего днем столбик термометра поднимется в городе Рустави
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. В большинстве регионов Западной Грузии в субботу, 11 октября ожидается дождливая погода, в городах Восточной Грузии — солнечная.
Прогноз погоды по городам:
Зугдиди +17, дождь
Местия +7, дождь
Поти +18, дождь
Батуми +20, дождь
Озургети +18, дождь
Кутаиси +17, дождь
Амбролаури +13, дождь
Ахалцихе +16, небольшая облачность
Боржоми +11, небольшая облачность
Бакуриани +9, небольшая облачность
Гори +17, небольшая облачность
Степанцминда +9, небольшая облачность
Гудаури +5, небольшая облачность
Телави +19, небольшая облачность
Рустави +22, солнечно
Тбилиси +20, солнечно.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
