https://sputnik-georgia.ru/20251011/kakaya-pogoda-budet-v-gruzii-11-oktyabrya--prognoz-po-gorodam-295333770.html

Какая погода будет в Грузии 11 октября – прогноз по городам

Какая погода будет в Грузии 11 октября – прогноз по городам

Sputnik Грузия

Выше всего днем столбик термометра поднимется в городе Рустави 11.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-11T10:52+0400

2025-10-11T10:52+0400

2025-10-11T10:52+0400

погода

западная грузия

восточная грузия

новости

грузия

рустави

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23926/69/239266954_0:317:6016:3701_1920x0_80_0_0_5ce6f34d5d17e7c9573a8687b25c9f6c.jpg

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. В большинстве регионов Западной Грузии в субботу, 11 октября ожидается дождливая погода, в городах Восточной Грузии — солнечная.Прогноз погоды по городам:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

западная грузия

восточная грузия

рустави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, западная грузия, восточная грузия, новости, грузия, рустави