Какая погода будет в Грузии 11 октября – прогноз по городам
Подписаться
Выше всего днем столбик термометра поднимется в городе Рустави
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. В большинстве регионов Западной Грузии в субботу, 11 октября ожидается дождливая погода, в городах Восточной Грузии — солнечная.
Прогноз погоды по городам:
Зугдиди +17, дождь
Местия +7, дождь
Поти +18, дождь
Батуми +20, дождь
Озургети +18, дождь
Кутаиси +17, дождь
Амбролаури +13, дождь
Ахалцихе +16, небольшая облачность
Боржоми +11, небольшая облачность
Бакуриани +9, небольшая облачность
Гори +17, небольшая облачность
Степанцминда +9, небольшая облачность
Гудаури +5, небольшая облачность
Телави +19, небольшая облачность
Рустави +22, солнечно
Тбилиси +20, солнечно.