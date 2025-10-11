https://sputnik-georgia.ru/20251011/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-11-oktyabrya-2025-295330908.html

Какой сегодня церковный праздник: 11 октября 2025

По православному церковному календарю 11 октября отмечают день памяти святых Харитона, Варуха, Александра, Алфея, Зосима, Марка, Никона, Неона, Илиодора и...

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.ХаритонПо церковному календарю 11 октября поминают преподобного Харитона, жившего в IV веке.Жил будущий Святой в Иконии и, как и многие другие исповедники, подвергся жестоким пыткам во время гонений христиан. Харитону утешением в гонении служил пример уроженки того же города – первомученицы Феклы, ученицы апостола Павла.Когда гонения прекратились, Харитона освободили из заключения, и он отправился в Иерусалим, но по дороге его схватили разбойники. Связанного святого оставили одного в пещере, и он пламенно молился в ожидании смерти.В пещеру в это время заползла змея. Выпив из кувшина вина, она отравила напиток своим ядом. Разбойники, вернувшись, пригубили питье и умерли, а преподобный обрел свободу.Воздав благодарение Господу, преподобный раздал добро, награбленное разбойниками, нищим и монастырям, а в пещере устроил церковь, вокруг которой образовалась со временем обитель – Фаранская Лавра, знаменитая в Палестине, для которой святой сам составил строгий устав.Преподобный основал в Палестине еще две обители. Каждая из них стала центром притяжения христиан. Чин пострижения, по преданию, составил именно преподобный Харитон. Исповедник дожил до глубокой старости.Пророк ВарухПо церковному календарю 11 октября поминают пророка Варуха – ученика, друга и писца великого пророка Иеремии.Святой Варух, записав целый свиток пророческих речей своего учителя, прочитал их народу в Иерусалимском храме. Горько оплакивая вместе с учителем разрушение Навуходоносором Иерусалима, пророк учил и обличал евреев, терпя от них ненависть и гонения.Святой предсказал возвращение иудеев из Вавилонского плена, запустение Вавилона, а также особенно ясно пророчествовал о пришествии на землю Сына Божьего, который должен был "пожить с человеки".Святой Варух, став свидетелем того, как пророка Иеремию побили камнями, похоронил тело учителя. После мученической смерти учителя пророк прожил недолго. Он умер в Египте в VI веке до Рождества Христова.Святые мученикиПо церковному календарю 11 октября поминают святых Александра, Алфея, Зосима, Марка, Никона, Неона, Илиодора и других мучеников, пострадавших в разных местах Малой Азии за веру во время правления Диоклетиана (284-305).Пастуха Марка схватили в окрестностях Антиохии Писидийской за открытое исповедание христианской веры. Воинов, схвативших исповедника и обращенных им в истинную веру, обезглавили в Никее.Троих братьев-кузнецов, Александра, Алфея и Зосиму, вызванных из села Калита для изготовления орудий пыток, казнили за исповедание веры, а святого Марка после жестоких истязаний обезглавили.Когда голову мученика внесли в капище, все идолы попадали и разбились. Свидетелями этого чуда стали Неон, Никон, Илиодор, а также юноши и девы, уверовавшие в Спасителя и принявшие за Него мученическую смерть.ИмениныПо церковному календарю 11 октября именины отмечают Анна, Мария, Татьяна, Александр, Валентин, Вячеслав, Василий, Иларион, Кирилл, Марк, Никон и Харитон.Материал подготовлен на основе открытых источников.

