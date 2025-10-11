https://sputnik-georgia.ru/20251011/kurs-lari-dollar-295332359.html
Курс лари на субботу – 2,7117 GEL/$
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 октября в размере 2,7117 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0008 лари по отношению к доллару.
