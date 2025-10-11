https://sputnik-georgia.ru/20251011/razyskivaemogo-cherez-interpol-grazhdanina-uzbekistana-zaderzhali-v-batumi-295334827.html
Разыскиваемого через Интерпол гражданина Узбекистана задержали в Батуми
В данный момент задержанный помещен в заключение для последующей экстрадиции 11.10.2025
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Полицейские в Батуми задержали гражданина Узбекистана, который находился в розыске по красному циркуляру Интерпола, говорится в сообщении МВД. По данным ведомства, на родине гражданина Узбекистана разыскивали за воровство и коммерческое мошенничество. В данный момент гражданин Узбекистана помещен в заключение для последующей экстрадиции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Полицейские в Батуми задержали гражданина Узбекистана, который находился в розыске по красному циркуляру Интерпола, говорится в сообщении МВД.
По данным ведомства, на родине гражданина Узбекистана разыскивали за воровство и коммерческое мошенничество.
В данный момент гражданин Узбекистана помещен в заключение для последующей экстрадиции.