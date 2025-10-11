Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251011/razyskivaemogo-cherez-interpol-grazhdanina-uzbekistana-zaderzhali-v-batumi-295334827.html
Разыскиваемого через Интерпол гражданина Узбекистана задержали в Батуми
Разыскиваемого через Интерпол гражданина Узбекистана задержали в Батуми
Sputnik Грузия
В данный момент задержанный помещен в заключение для последующей экстрадиции 11.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-11T13:13+0400
2025-10-11T13:13+0400
происшествия
грузия
новости
батуми
узбекистан
интерпол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1f7329e7b8d9bfd40549f012c3e7f449.jpg
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Полицейские в Батуми задержали гражданина Узбекистана, который находился в розыске по красному циркуляру Интерпола, говорится в сообщении МВД. По данным ведомства, на родине гражданина Узбекистана разыскивали за воровство и коммерческое мошенничество. В данный момент гражданин Узбекистана помещен в заключение для последующей экстрадиции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
батуми
узбекистан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_226:0:2451:1669_1920x0_80_0_0_5c73595020d1f8927d1c673e0ccee89d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
происшествия, грузия, новости, батуми, узбекистан, интерпол
происшествия, грузия, новости, батуми, узбекистан, интерпол

Разыскиваемого через Интерпол гражданина Узбекистана задержали в Батуми

13:13 11.10.2025
© photo: Sputnik / StringerАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
В данный момент задержанный помещен в заключение для последующей экстрадиции
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Полицейские в Батуми задержали гражданина Узбекистана, который находился в розыске по красному циркуляру Интерпола, говорится в сообщении МВД.
По данным ведомства, на родине гражданина Узбекистана разыскивали за воровство и коммерческое мошенничество.
В данный момент гражданин Узбекистана помещен в заключение для последующей экстрадиции.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0