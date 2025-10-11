https://sputnik-georgia.ru/20251011/skolko-sostavlyaet-srednyaya-zarplata-v-gruzii-295331827.html
Сколько составляет средняя зарплата в Грузии?
В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата составила 2 024,4 лари, что на 10,8% выше показателя 2023 года 11.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии в 2024 году составила 1 970,8 лари, что на 11,5% больше по сравнению с 2023 годом, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". В 2024 году во всех секторах зафиксирован рост заработной платы по сравнению с предыдущим годом. В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата составила 2 024,4 лари, что на 10,8% выше показателя 2023 года. Наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси (2 348,7 лари), а наименьший – в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети (977,6 лари). По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в 2024 году: При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В 2024 году средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 340,7 лари (+11,5% за год), тогда как женщин – 1 591,6 лари (+11,7% за год).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии в 2024 году составила 1 970,8 лари, что на 11,5% больше по сравнению с 2023 годом, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
В 2024 году во всех секторах зафиксирован рост заработной платы по сравнению с предыдущим годом.
В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата составила 2 024,4 лари, что на 10,8% выше показателя 2023 года.
Согласно данным "Сакстата", средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторах по сравнению с 2023 годом выросла на 13,2% и составила 1 866,8 лари.
Наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси (2 348,7 лари), а наименьший – в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети (977,6 лари).
По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в 2024 году:
Информация и коммуникация – 3 923,1 лари (+1,7%);
Финансовая и страховая деятельность – 3 677,6 лари (+14,4%);
Научная и техническая деятельность – 2 823,4 лари (+12,6%).
При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В 2024 году средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 340,7 лари (+11,5% за год), тогда как женщин – 1 591,6 лари (+11,7% за год).