Сколько составляет средняя зарплата в Грузии?

Сколько составляет средняя зарплата в Грузии?

В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата составила 2 024,4 лари, что на 10,8% выше показателя 2023 года 11.10.2025

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии в 2024 году составила 1 970,8 лари, что на 11,5% больше по сравнению с 2023 годом, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". В 2024 году во всех секторах зафиксирован рост заработной платы по сравнению с предыдущим годом. В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата составила 2 024,4 лари, что на 10,8% выше показателя 2023 года. Наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси (2 348,7 лари), а наименьший – в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети (977,6 лари). По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в 2024 году: При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В 2024 году средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 340,7 лари (+11,5% за год), тогда как женщин – 1 591,6 лари (+11,7% за год).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

