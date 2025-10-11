https://sputnik-georgia.ru/20251011/skolko-taksi-v-tbilisi-mogut-ezdit-po-vydelenkam-295331537.html

Сколько такси в Тбилиси могут ездить по выделенкам

11.10.2025

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Число такси категории "А" в Тбилиси, которые имеют право передвигаться по выделенным для общественного транспорта полосам, к 8 сентября 2025 года составило 19 368, говорится в информации мэрии Тбилиси, предоставленной бизнес-порталом "Вusiness Мedia". Лицензию такси категории "А" стали выдавать с 1 октября 2019 года. Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем не старше 2013 года, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. По данным мэрии, из 19,4 тысячи лицензий 16,3 тысячи сданы в аренду, остальными пользуются хозяева. Изначально лицензии выдавались на год, однако с 2023 года они стали бессрочными при условии активации. Обладатели бессрочной лицензии отныне могут как сами пользоваться ею, так и продавать или сдавать ее в аренду. Реформа такси в Тбилиси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техинспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя – с 1 октября 2019 года такси разделили на две категории: "А" и "В".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

