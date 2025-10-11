https://sputnik-georgia.ru/20251011/u-rossii-est-mery-dlya-protivodeystviya-tomahawk--deputat--295337283.html
У России есть меры для противодействия Tomahawk – депутат
Sputnik Грузия
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине 11.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Российская Федерация уже обладает мерами для противодействия ракетам "Томагавк", заявил РИА Новости первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать.По словам депутата, совершенно точно известно, что и прежде, даже передавая "Томагавки" союзникам по НАТО, США всегда сохраняли за собой управление этими комплексами. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет "Томагавк" нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik.
Российская Федерация уже обладает мерами для противодействия ракетам "Томагавк", заявил РИА Новости
первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать.
"На каждый "Томагавк" у нас найдется своя система С-350, созданная, как известно, в качестве противодействия именно этому типу ракет. Для ПВО это цель несложная, хорошо изученная еще со времен Советского Союза. Другое дело, что они носить могут и ядерные боеголовки, а это, извините, уже совершенно другой уровень противостояния – мало ли что ВСУ туда подвесят", – сказал Журавлев.
По словам депутата, совершенно точно известно, что и прежде, даже передавая "Томагавки" союзникам по НАТО, США всегда сохраняли за собой управление этими комплексами.
Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет "Томагавк" нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.