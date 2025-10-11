https://sputnik-georgia.ru/20251011/u-rossii-est-mery-dlya-protivodeystviya-tomahawk--deputat--295337283.html

У России есть меры для противодействия Tomahawk – депутат

У России есть меры для противодействия Tomahawk – депутат

11.10.2025

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Российская Федерация уже обладает мерами для противодействия ракетам "Томагавк", заявил РИА Новости первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать.По словам депутата, совершенно точно известно, что и прежде, даже передавая "Томагавки" союзникам по НАТО, США всегда сохраняли за собой управление этими комплексами. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет "Томагавк" нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

