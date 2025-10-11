Умерла актриса Дайан Китон

https://sputnik-georgia.ru/20251011/umerla-aktrisa-dayan-kiton-295341227.html

11.10.2025

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Американская актриса, кинорежиссер и продюсер Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет в Калифорнии, сообщает журнал People. Китон получила известность в 1970-х благодаря роли в фильме "Крестный отец", а также участию в целом ряде кинокартин режиссера Вуди Аллена.Дайан Китон — обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за лучшую женскую роль в фильме "Энни Холл". Лауреат "Золотого глобуса" за роль в фильме "Любовь по правилам и без". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

