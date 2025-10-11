https://sputnik-georgia.ru/20251011/v-gruzii-prodolzhaetsya-remont-odnoy-iz-samykh-opasnykh-dorog-295331666.html

В Грузии продолжается ремонт одной из самых опасных дорог

Проект полностью финансируется из государственного бюджета Грузии, а предполагаемая стоимость работ составляет 20,4 миллиона лари 11.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Объявлен тендер на ремонт 21,5-25,5-километрового участка дороги Пшавели-Абано-Омало, ведущей в высокогорный район Тушети из Кахети, стоимостью 20,4 миллиона лари, сообщил департамент автодорог Грузии. Дорога Пшавели-Омало – это единственный способ добраться до Тушети. Она начинается от села Пшавели и соединяется с Омало через перевал Абано, который находится на высоте 2 950 метров над уровнем моря. Дорога узкая, и на ней часто возникают оползни. Из-за сложного рельефа и метеорологических условий движение по дороге возможно около четырех-пяти месяцев в году. Проект полностью финансируется из государственного бюджета Грузии, а предполагаемая стоимость работ составляет 20,4 миллиона лари. Проект мероприятий по улучшению условий движения на автомобильной дороге внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало предусматривает восстановление профиля дороги, строительство водопропускных, гидроизоляционных и искусственных сооружений, полное восстановление технических средств регулирования дорожного движения, расширение земляной насыпи в пределах возможностей и строительство заграждений для обеспечения безопасности дорожного движения. Министерство инфраструктуры Грузии приступило к реализации многомиллионного проекта по повышению безопасности дорожного движения на 72-километровой дороге Пшавели-Абано-Омало в июле 2022 года. Проект дороги Тушети разделен на восемь участков. Уже подписано семь контрактов, которые предусматривают улучшение условий дорожного движения. Первые 22,5 км дороги Пшавели-Абано-Омало будут покрыты асфальтовым покрытием. Покрытие остальных участков, в зависимости от рельефа местности, останется грунтовым, поврежденные участки дороги будут восстановлены, а существующие параметры – улучшены. Дорога Пшавели-Абано-Омало была построена в 60-х и 70-х годах прошлого века.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

