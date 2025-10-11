https://sputnik-georgia.ru/20251011/zaschita-prav-zhenschin-i-problema-rannikh-brakov-v-gruzii---video-295340999.html

Защита прав женщин и проблема ранних браков в Грузии – видео

11 октября – Международный день девочек и защиты их прав. Однако в Грузии в этом направлении есть определенные сложности.

Не так давно трагический случай убийства 14-летней Айтадж Шахмаровой стал делом, которое вызвало большой резонанс в Грузии и возмущение общественности.28-летний жених похитил ее, она пыталась бежать, но ее возвращали жестокому мужу. Через два месяца он ее убил.По данным экспертов, ранние браки распространены по всей Грузии до сих пор. Однако проблема полностью не изучена, точной статистики нет.ЮНИСЕФ располагает данными лишь за 2018 год – выяснилось, что в Грузии 14% женщин, которым на момент исследования было 20-25 лет, вышли замуж еще будучи несовершеннолетними. Этот показатель составляет 25% в селах и всего 8% – в городах.По данным аппарата народного защитника, в 2022 году было зарегистрировано 815 несовершеннолетних, которые забеременели. Что касается принудительных браков и похищения невест, то большинство пострадавших составляют представители этнических меньшинств.В Грузии ужесточили закон в этом направлении, но проблема пока остается.

