https://sputnik-georgia.ru/20251012/bryussel-stoit-za-ulichnymi-voynami-v-tbilisi---papuashvili-295349026.html
Брюссель стоит за уличными войнами в Тбилиси – Папуашвили
Брюссель стоит за уличными войнами в Тбилиси – Папуашвили
Sputnik Грузия
Акция оппозиции в день выборов в органы местной власти 4 октября к вечеру переросла в штурм здания администрации президента 12.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-12T18:08+0400
2025-10-12T18:08+0400
2025-10-12T18:33+0400
грузия
новости
политика
шалва папуашвили
виктор орбан
тбилиси
брюссель
венгрия
акции протеста
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295238102_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_128ed7968fb593f93c3e18dd2e88cd74.jpg
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. За уличными войнами в Тбилиси стоит Брюссель, а "мирный проект" Европейского союза давно перерос в военный, так спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили ответил на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о начале сбора подписей против военных планов Брюсселя. Премьер Венгрии Виктор Орбан написал в соцсетях, что несколько недель назад в Копенгагене был представлен Брюссельский план войны, согласно которому Европа платит, Украина воюет, а Россия рано или поздно устанет, хотя никто не говорит, во сколько это обойдется Европе и как долго продлится этот процесс. По его словам, Венгрия не хочет участвовать в этом сценарии. Акция оппозиции в день выборов в органы местной власти 4 октября к вечеру переросла в штурм здания администрации президента, который завершился столкновением с полицией и последующими задержаниями. Власти Грузии призвали западные страны и США осудить происходившее в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
брюссель
венгрия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295238102_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_08c440dac4e18980dc6f88039e8ec90a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, виктор орбан, тбилиси, брюссель, венгрия, акции протеста
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, виктор орбан, тбилиси, брюссель, венгрия, акции протеста
Брюссель стоит за уличными войнами в Тбилиси – Папуашвили
18:08 12.10.2025 (обновлено: 18:33 12.10.2025)
Акция оппозиции в день выборов в органы местной власти 4 октября к вечеру переросла в штурм здания администрации президента
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. За уличными войнами в Тбилиси стоит Брюссель, а "мирный проект" Европейского союза давно перерос в военный, так спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили ответил на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о начале сбора подписей против военных планов Брюсселя.
Премьер Венгрии Виктор Орбан написал в соцсетях, что несколько недель назад в Копенгагене был представлен Брюссельский план войны, согласно которому Европа платит, Украина воюет, а Россия рано или поздно устанет, хотя никто не говорит, во сколько это обойдется Европе и как долго продлится этот процесс. По его словам, Венгрия не хочет участвовать в этом сценарии.
"Не знаю, насколько в столицах ЕС осознают, что "мирный проект" все больше напоминает "военный проект". Об этом должны говорить сами лидеры ЕС. Однако факт один: за уличными войнами в Тбилиси стоит Брюссель", – написал Папуашвили.
Акция оппозиции в день выборов в органы местной власти 4 октября к вечеру переросла в штурм здания администрации президента, который завершился столкновением с полицией и последующими задержаниями. Власти Грузии призвали западные страны и США осудить происходившее в Тбилиси.