Брюссель стоит за уличными войнами в Тбилиси – Папуашвили

Акция оппозиции в день выборов в органы местной власти 4 октября к вечеру переросла в штурм здания администрации президента 12.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. За уличными войнами в Тбилиси стоит Брюссель, а "мирный проект" Европейского союза давно перерос в военный, так спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили ответил на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о начале сбора подписей против военных планов Брюсселя. Премьер Венгрии Виктор Орбан написал в соцсетях, что несколько недель назад в Копенгагене был представлен Брюссельский план войны, согласно которому Европа платит, Украина воюет, а Россия рано или поздно устанет, хотя никто не говорит, во сколько это обойдется Европе и как долго продлится этот процесс. По его словам, Венгрия не хочет участвовать в этом сценарии. Акция оппозиции в день выборов в органы местной власти 4 октября к вечеру переросла в штурм здания администрации президента, который завершился столкновением с полицией и последующими задержаниями. Власти Грузии призвали западные страны и США осудить происходившее в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

