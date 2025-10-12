https://sputnik-georgia.ru/20251012/gruzinskie-figuristy-triumfalno-vystupili-na-domashnem-turnire-295345046.html
Грузинские фигуристы триумфально выступили на домашнем турнире
Впервые в истории в Грузии прошел международный турнир по фигурному катанию "Кубок Триалети" серии "Челленджер" 12.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Сборная Грузии по фигурному катанию завоевала золотые медали во всех четырех дисциплинах на международном турнире "Кубок Триалети" в Тбилиси. Впервые в истории в Грузии прошел международный турнир по фигурному катанию "Кубок Триалети" серии "Челленджер". Ника Эгадзе выиграл в золото среди мужчин - 261,02 балла, пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин победили в танцах на льду - 203,39, Анастасия Губанова была лучшей среди женщин - 203,69, а Лука Берулава и Анастасия Метелкина стали победителями в спортивных танцах - 225, 20. Проведение турнира стало возможным после того, как в Тбилиси в январе этого года открылся Ледовый дворец - площадка размером 30 на 60 метров, рассчитанная на 700 зрителей. "Кубок Триалети", организованный Федерацией фигурного катания Грузии, прошел при поддержке Министерства спорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
