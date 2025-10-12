https://sputnik-georgia.ru/20251012/gruziya-poluchit-pervye-novye-vagony-metro-iz-kitaya-v-2027-godu--zamglavy-minfina-295285405.html
Грузия получит первые новые вагоны метро из Китая в 2027 году – замглавы Минфина
Власти подписали соглашение о поставках 111 вагонов крупнейшего китайского производителя на сумму 150 миллионов евро
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Поставка новых вагонов для Тбилисского метро начнется с 2027 года, заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе в парламенте. Мэрия Тбилиси в июле 2025 года подписала соглашение с компанией "Джи-Ти Групп" о поставках 111 вагонов крупнейшего китайского производителя CRRC на общую сумму 150 миллионов евро для тбилисского метрополитена. "В Тбилиси существует потребность примерно в 212 вагонах. В этом году мы заключили соглашение как с финансовым институтом (AIIB) по привлечению средств, так и существует контракт, в рамках которого ожидается, что первый аванс будет выплачен в этом месяце. В 2026 году, возможно, не успеют привезти. Но с 2027 года мы получим новые вагоны метро", – сказал Георгий Какауридзе. Обновление составов, курсирующих в метро Тбилиси, осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB). Компания предоставит 14 составов из четырех вагонов и 11 – из пяти. Поставки будут осуществляться поэтапно в течение пяти лет. По условиям тендера, длина одного вагона должна составлять от 18,5 до 19,5 метра, включая сцепку, высота вагона – 3,65 метра, а ширина – 2,7 метра. Вместимость вагона – не более 280 пассажиров, что составляет не более 1 400 пассажиров для состава из пяти вагонов. Вагоны поездов должны быть соединены между собой сквозным проходом для обеспечения беспрепятственного перемещения из одного вагона в другой. CRRC – один из крупнейших мировых производителей подвижных составов для метрополитена. Компания имеет опыт поставок вагонов метро не только в города Китая, но и в Турцию, Аргентину, Филиппины и США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
