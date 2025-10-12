https://sputnik-georgia.ru/20251012/gruziya-uglublyaet-partnerstvo-v-sfere-obrazovaniya-s-uzbekistanom-295347268.html
Грузия углубляет партнерство в сфере образования с Узбекистаном
Грузия углубляет партнерство в сфере образования с Узбекистаном
12.10.2025
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Грузия и Узбекистан готовят новое соглашение в сфере образования и науки — стороны договорились о создании рабочей группы, которая займется программами по обмену студентов и преподавателей, молодежными лагерями и совместными исследованиями, сообщили в пресс-службе Минобразования Грузии. Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе в рамках официального визита в Узбекистан провел встречу со своим коллегой Конгратбаем Шариповым. В завершение министры образования двух стран выразили готовность подписать двустороннее соглашение с целью укрепления будущего партнерства. Миканадзе пригласил Шарипова и сопровождающую его делегацию посетить Грузию. Миканадзе также встретился с министром дошкольного и школьного образования Узбекистана Эзозахон Каримовой. Стороны уделили особое внимание усилению преподавания STEM-предметов в школах и важности интеграции современных технологий в процесс обучения.
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Грузия и Узбекистан готовят новое соглашение в сфере образования и науки — стороны договорились о создании рабочей группы, которая займется программами по обмену студентов и преподавателей, молодежными лагерями и совместными исследованиями, сообщили в пресс-службе Минобразования Грузии.
Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе в рамках официального визита в Узбекистан провел встречу со своим коллегой Конгратбаем Шариповым.
На встрече стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере высшего и профессионального образования, а также реализацию совместных образовательных и научных проектов.
В завершение министры образования двух стран выразили готовность подписать двустороннее соглашение с целью укрепления будущего партнерства. Миканадзе пригласил Шарипова и сопровождающую его делегацию посетить Грузию.
Миканадзе также встретился с министром дошкольного и школьного образования Узбекистана Эзозахон Каримовой.
Стороны уделили особое внимание усилению преподавания STEM-предметов в школах и важности интеграции современных технологий в процесс обучения.