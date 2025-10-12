https://sputnik-georgia.ru/20251012/gruziya-uglublyaet-partnerstvo-v-sfere-obrazovaniya-s-uzbekistanom-295347268.html

Грузия углубляет партнерство в сфере образования с Узбекистаном

Грузия углубляет партнерство в сфере образования с Узбекистаном

Sputnik Грузия

Министры образования двух стран выразили готовность подписать двустороннее соглашение с целью укрепления будущего партнерства 12.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-12T14:45+0400

2025-10-12T14:45+0400

2025-10-12T14:45+0400

новости

грузия

общество

образование

гиви миканадзе

узбекистан

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/0c/295346879_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_c279c3a9fbcc483c79c4be87040ff33b.jpg

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Грузия и Узбекистан готовят новое соглашение в сфере образования и науки — стороны договорились о создании рабочей группы, которая займется программами по обмену студентов и преподавателей, молодежными лагерями и совместными исследованиями, сообщили в пресс-службе Минобразования Грузии. Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе в рамках официального визита в Узбекистан провел встречу со своим коллегой Конгратбаем Шариповым. В завершение министры образования двух стран выразили готовность подписать двустороннее соглашение с целью укрепления будущего партнерства. Миканадзе пригласил Шарипова и сопровождающую его делегацию посетить Грузию. Миканадзе также встретился с министром дошкольного и школьного образования Узбекистана Эзозахон Каримовой. Стороны уделили особое внимание усилению преподавания STEM-предметов в школах и важности интеграции современных технологий в процесс обучения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

узбекистан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, образование, гиви миканадзе, узбекистан