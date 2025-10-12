https://sputnik-georgia.ru/20251012/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-12---13-oktyabrya-295346287.html

Какой будет погода в Грузии 12-13 октября

Какой будет погода в Грузии 12-13 октября

Sputnik Грузия

В Тбилиси временами возможна повышенная облачность 12.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-12T13:34+0400

2025-10-12T13:34+0400

2025-10-12T15:28+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/17/265433800_0:293:3077:2024_1920x0_80_0_0_0c09251990f716acbcb9201bae93183a.jpg

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные осадки 12-13 октября по всей территории страны, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Западной Грузии ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, со второй половины дня в большинстве районов возможны кратковременные дожди с грозами, местами сильные. Будет дуть западный ветер, днем его скорость составит 10-15 м/с, в прибрежных районах к концу дня местами возможно усиление ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха: ночью +8...+13°, днем +17...+22°; в горах ночью +4...+9°, днем +16...+21°. В Восточной Грузии будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, со второй половины дня местами возможны кратковременные дожди с грозами, град. Днем будет дуть западный ветер 10-15 м/с, к концу дня местами возможен сильный 17-22 м/с. Температура воздуха: ночью +3...+8°, днем +19...+24°; в горах ночью +1...+6°, днем +15...+20°. В Тбилиси временами возможна повышенная облачность. Ночью преимущественно без осадков, к концу дня возможен кратковременный дождь с грозой. Днем будет дуть северо-западный ветер со скоростью 10-15 м/с, к концу дня возможно усиление ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха: ночью +8°, днём +23°.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии