Какой будет погода в Грузии 12-13 октября
12.10.2025
2025-10-12T13:34+0400
2025-10-12T13:34+0400
2025-10-12T15:28+0400
13:34 12.10.2025 (обновлено: 15:28 12.10.2025)
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные осадки 12-13 октября по всей территории страны, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Западной Грузии ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, со второй половины дня в большинстве районов возможны кратковременные дожди с грозами, местами сильные. Будет дуть западный ветер, днем его скорость составит 10-15 м/с, в прибрежных районах к концу дня местами возможно усиление ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха: ночью +8...+13°, днем +17...+22°; в горах ночью +4...+9°, днем +16...+21°.
В Восточной Грузии будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, со второй половины дня местами возможны кратковременные дожди с грозами, град. Днем будет дуть западный ветер 10-15 м/с, к концу дня местами возможен сильный 17-22 м/с. Температура воздуха: ночью +3...+8°, днем +19...+24°; в горах ночью +1...+6°, днем +15...+20°.
В Тбилиси временами возможна повышенная облачность. Ночью преимущественно без осадков, к концу дня возможен кратковременный дождь с грозой. Днем будет дуть северо-западный ветер со скоростью 10-15 м/с, к концу дня возможно усиление ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха: ночью +8°, днём +23°.