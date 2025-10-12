https://sputnik-georgia.ru/20251012/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-12-oktyabrya-2025-295331169.html

Какой сегодня церковный праздник: 12 октября 2025

По православному церковному календарю 12 октября отмечают день памяти святых Кириака, Дады, Гаведдая, Каздои, Феофана и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Кириак отшельникПо церковному календарю 12 октября поминают преподобного Кириака отшельника.Родился будущий преподобный в семье пресвитера в Коринфе. Чтецом в церкви Кириак стал в раннем возрасте, а близость Священного Писания пробудила в нем стремление к благочестивой жизни.Как-то в 18 лет Кириак, не возвращаясь домой, сел на корабль и отправился в Иерусалим, где недалеко от Сиона начал свою монашескую жизнь. Молодой инок ревностно исполнял все правила монашеской жизни, а величайшие подвижники помогали ему в духовных подвигах.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>Преподобный через какое-то время переселился в Сукийский монастырь Святого Харитона, где его посвятили в пресвитеры. В той обители Кириак прожил 30 лет, читая Псалтирь каждую ночь в своей келье, прерываясь только для богослужений.Подвижник в поисках уединения в возрасте 70 лет ушел жить в пустыню, но принимал всех желающих получить от него исцеление телесных и душевных болезней.Монахи вскоре уговорили его вернуться в обитель, но неутомимый старик на 99-м году жизни вновь ушел в пустыню. Там ему служил лев. Он ел пищу из рук преподобного и охранял его от бандитов.Преподобный мирно скончался в 556 году, прожив 109 лет и сохранив до конца жизни бодрость тела и духа.Святые мученикиПо церковному календарю 12 октября поминают мучеников Даду, Гаведдая и Каздою, пострадавших за веру в IV веке.Дада при персидском царе Сапоре был первым царедворцем. Сапор назначил его правителем одной из персидских областей. Когда открылось, что Дада – христианин, его лишили почестей и приговорили к сожжению.Но костер погас, когда Дада, подойдя к нему, осенил себя крестным знамением. Царевич Гаведдай, потрясенный увиденным, уверовал и во всеуслышание исповедал себя христианином.Царь, узнав об этом, велел пытать собственного сына, но Господь каждый раз возвращал ему крепость и здоровье. Многие узники, в том числе волхв Гаргал, видя чудесные исцеления мученика, стали христианами и тоже приняли мученичество.Царевна Каздоя – сестра Гаведдая, тайно посетившая брата в темнице, также уверовала в Спасителя. По велению отца ее жестоко избили и бросили в темницу. Гаведдай при новых пытках просил пресвитеров Дадия и Авдия принести елея и воды, чтобы принять святое Крещение.Мученика в это время осенило облако, из него излились вода и елей, и послышался глас: "Раб Божий, ты уже принял Крещение". Через несколько часов мученик, пронзенный копьями, умер с молитвой на губах.Мученица Каздоя умерла в темнице, помазанная елеем и причащенная Святых Тайн священником Дадием. А мученика Даду после долгих и жестоких пыток разрубили на части.Феофан МилостивыйПо церковному календарю 12 октября поминают преподобного Феофана Милостивого, жившего в VI веке.Родился будущий святой в Сирийском городе Газы. Феофан был очень добрым и милосердным. Он помогал бедным и больным, принимал странников. Истратив все свое имущество на помощь ближним, он сам остался в нищете.Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>На этом испытания Феофана не закончились. Он заболел, и болезнь причиняла ему великие страдания. Тело Феофана стало отекать, разлагаться и издавать смрад, но преподобный терпел испытание благодушно, благодаря за все Господа.Когда он умирал, грянула страшная буря. Святой, утешая жену, которая скорбела, что не сможет как подобает его похоронить, сказал, что буря утихнет по воле Господа в час его кончины.И как только он скончался, буря стихла. Тело святого после смерти совершенно очистилось от ран и стало благоухать, источая благодатное целебное миро.ИмениныПо церковному календарю 12 октября именины отмечают Иван, Киприан и Феофан.Материал подготовлен на основе открытых источников.

