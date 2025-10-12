https://sputnik-georgia.ru/20251012/lukashenko-ne-bespokoitsya-naschet-postavok-raket-tomahawk-295349407.html
Лукашенко не беспокоится насчет поставок ракет Tomahawk на Украину
Лукашенко не беспокоится насчет поставок ракет Tomahawk на Украину
12.10.2025
ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что дело до поставок ракет Tomahawk Киеву не дойдет, об этом белорусский лидер рассказал в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.Он отметил, что Трамп сначала где-то действует жестче, а затем немного "отпускает и отходит", поэтому не нужно воспринимать заявление о поставках ракет Tomahawk так, что "вот завтра оно и полетит".Глава государства при этом напомнил, что сегодня мир разнообразен, и против любого яда есть противоядие. И президент США это понимает лучше, чем кто-либо."Он (Трамп – Sputnik) понимает, что этого быть не должно, и думает, что до этого не дойдет. Я так понимаю, зная немножко его как личность. Поэтому все будет нормально", – сказал Лукашенко.Поставки ракет TomahawkНа текущей неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение по поводу поставок ракет Tomahawk Украине, но хотел бы узнать, как Киев намерен их использовать.Спецпредставитель президента США Кит Келлог подтвердил, что Владимир Зеленский обращался к Трампу с просьбой о получении крылатых ракет (BGM-109 Tomahawk) дальностью до 1 800 км.Как заявлял 5 октября российский лидер Владимир Путин, возможные поставки Tomahawk или другого дальнобойного оружия из США на Украину приведут к разрушению российско-американских отношений.
ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что дело до поставок ракет Tomahawk Киеву не дойдет, об этом белорусский лидер рассказал в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
"Думаю, что нам надо в этом плане успокоиться. У нашего друга Дональда (президент США Трамп – Sputnik) определенная тактика ведения работы по самым острым вопросам прежде всего", – сказал глава государства.
Он отметил, что Трамп сначала где-то действует жестче, а затем немного "отпускает и отходит", поэтому не нужно воспринимать заявление о поставках ракет Tomahawk так, что "вот завтра оно и полетит".
Глава государства при этом напомнил, что сегодня мир разнообразен, и против любого яда есть противоядие. И президент США это понимает лучше, чем кто-либо.
"Он (Трамп – Sputnik) понимает, что этого быть не должно, и думает, что до этого не дойдет. Я так понимаю, зная немножко его как личность. Поэтому все будет нормально", – сказал Лукашенко.
На текущей неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение по поводу поставок ракет Tomahawk Украине, но хотел бы узнать, как Киев намерен их использовать.
Спецпредставитель президента США Кит Келлог подтвердил, что Владимир Зеленский обращался к Трампу с просьбой о получении крылатых ракет (BGM-109 Tomahawk) дальностью до 1 800 км.
Как заявлял 5 октября российский лидер Владимир Путин, возможные поставки Tomahawk или другого дальнобойного оружия из США на Украину приведут к разрушению российско-американских отношений.