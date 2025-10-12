https://sputnik-georgia.ru/20251012/meriya-tbilisi-potratit-20-millionov-evro-na-obsluzhivanie-18-metrovykh-avtobusov-295297651.html
Мэрия Тбилиси потратит 20 миллионов евро на обслуживание 18-метровых автобусов
Закупка двухсот 18-метровых автобусов обошлась бюджету Тбилиси в 324 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Тбилисская транспортная компания запросила у Агентства государственных закупок согласие на закупку в размере 20 миллионов евро на техническое обслуживание 18-метровых автобусов MAN. Всего в Тбилиси 200 таких автобусов. По данным транспортной компании, контракт будет заключен с Техническим центром обслуживания MAN и рассчитан на обслуживание 40 дополнительных автобусов и всего автопарка в 200 автобусов до 2028 года. У компании уже есть контракт на 25 миллионов евро с Техцентром до 2027 года, который предполагал обслуживания 160 автобусов, которые в настоящее время уже проходят соответствующее гарантийное и негарантийное обслуживание. Закупка двухсот 18-метровых автобусов обошлась бюджету Тбилиси в 324 миллиона лари. На данный момент значительная часть новых автобусов еще не обслуживает Тбилиси, так как для этого необходимо открытие нового депо, которое запланировано в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
