Мэрия Тбилиси потратит 20 миллионов евро на обслуживание 18-метровых автобусов
Мэрия Тбилиси потратит 20 миллионов евро на обслуживание 18-метровых автобусов
Закупка двухсот 18-метровых автобусов обошлась бюджету Тбилиси в 324 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Тбилисская транспортная компания запросила у Агентства государственных закупок согласие на закупку в размере 20 миллионов евро на техническое обслуживание 18-метровых автобусов MAN. Всего в Тбилиси 200 таких автобусов. По данным транспортной компании, контракт будет заключен с Техническим центром обслуживания MAN и рассчитан на обслуживание 40 дополнительных автобусов и всего автопарка в 200 автобусов до 2028 года. У компании уже есть контракт на 25 миллионов евро с Техцентром до 2027 года, который предполагал обслуживания 160 автобусов, которые в настоящее время уже проходят соответствующее гарантийное и негарантийное обслуживание. Закупка двухсот 18-метровых автобусов обошлась бюджету Тбилиси в 324 миллиона лари. На данный момент значительная часть новых автобусов еще не обслуживает Тбилиси, так как для этого необходимо открытие нового депо, которое запланировано в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
10:06 12.10.2025
Новые 18-метровые автобусы в Тбилиси
Закупка двухсот 18-метровых автобусов обошлась бюджету Тбилиси в 324 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Тбилисская транспортная компания запросила у Агентства государственных закупок согласие на закупку в размере 20 миллионов евро на техническое обслуживание 18-метровых автобусов MAN.
Всего в Тбилиси 200 таких автобусов.
По данным транспортной компании, контракт будет заключен с Техническим центром обслуживания MAN и рассчитан на обслуживание 40 дополнительных автобусов и всего автопарка в 200 автобусов до 2028 года.
У компании уже есть контракт на 25 миллионов евро с Техцентром до 2027 года, который предполагал обслуживания 160 автобусов, которые в настоящее время уже проходят соответствующее гарантийное и негарантийное обслуживание.
Закупка двухсот 18-метровых автобусов обошлась бюджету Тбилиси в 324 миллиона лари.
На данный момент значительная часть новых автобусов еще не обслуживает Тбилиси, так как для этого необходимо открытие нового депо, которое запланировано в ближайшее время.
