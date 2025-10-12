https://sputnik-georgia.ru/20251012/mvd-gruzii-izyalo-tselyy-arsenal---video-295397805.html
МВД Грузии изъяло целый арсенал - видео
МВД Грузии изъяло целый арсенал - видео
СГБ Грузии задержало трех граждан Грузии по обвинению в пособничестве терроризму. Смотрите в видео оперативные кадры, снятые правоохранительными органами. 12.10.2025, Sputnik Грузия
МВД Грузии изъяло целый арсенал - видео
18:53 12.10.2025 (обновлено: 18:54 16.10.2025)
СГБ Грузии задержало трех граждан Грузии по обвинению в пособничестве терроризму. Смотрите в видео оперативные кадры, снятые правоохранительными органами.