Обвиняемым в организации штурма резиденции президента Грузии запретили звонки и свидания

12.10.2025

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Обвиняемым в организации штурма здания администрации президента Грузии Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделава, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе запрещены телефонные звонки, свидания и переписка до 9 декабря, заявили в Минюсте. Адвокаты обвиняемых распространили информацию о том, что их подзащитным запрещены звонки, свидания, переписка в воскресенье, 12 октября. Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".

