Полицейского из Батуми поймали на взятке – МВД
Полицейского из Батуми поймали на взятке – МВД
12.10.2025
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Сотрудник полиции Батуми задержан на основании постановления судьи по обвинению в получении взятки, сообщили в МВД Грузии. Следствие установило, что сотрудник Батумского городского департамента полиции получил взятку в размере тысячи долларов США за проверку персональных данных граждан Грузии и иностранных государств в информационной базе данных МВД и незаконную передачу их третьему лицу. При попытке задержания подозреваемый попробовал скрыться от инспекторов на автомобиле, но столкнулся с машиной инспекции. Затем он бросил транспортное средство и попытался убежать. Его задержали на месте. При личном обыске у обвиняемого изъяли часть денежных средств – 500 долларов США. Расследование ведется по статье "Получение взятки". Ему грозит до 9 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
