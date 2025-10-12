https://sputnik-georgia.ru/20251012/rtveli-2025-skolko-vinograda-pererabotali-vinnye-zavody-295350011.html
Ртвели-2025: сколько винограда переработали винные заводы
Ртвели-2025: сколько винограда переработали винные заводы
Sputnik Грузия
К этому времени виноград на заводы в Кахети сдали до 19 тысяч фермеров, ежедневная переработка винограда превышает 10 тысяч тонн 12.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-12T21:29+0400
2025-10-12T21:29+0400
2025-10-12T21:29+0400
экономика
грузия
новости
кахети
рача
национальное агентство вина
виноград
вино и виноделие грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0e/294930159_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_40bbc5fa5d090a29bcd3a3da3376aade.jpg
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) к 12 октября переработали до 275 тысяч тонн винограда, сообщили в Национальном агентстве вина. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа - первых числах сентября, и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной "Хванчкары" – Рача. К этому времени виноград на заводы в Кахети сдали до 19 тысяч фермеров. Ежедневная переработка винограда превышает 10 тысяч тонн. В Рача переработано 1,7 тысячи тонн "Александроули" и "Муджуретули". Около тысячи виноградарей уже собрали урожай. В 2025 году в Кахети ожидается сбор 200-250 тысяч тонн винограда. Прогнозируемый урожай винограда в Рача – от 1,5 до 2 тысяч тонн. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кахети
рача
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0e/294930159_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_5ae1ab290f04c72654960cc2d08f0cee.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, кахети, рача, национальное агентство вина, виноград, вино и виноделие грузии
экономика, грузия, новости, кахети, рача, национальное агентство вина, виноград, вино и виноделие грузии
Ртвели-2025: сколько винограда переработали винные заводы
К этому времени виноград на заводы в Кахети сдали до 19 тысяч фермеров, ежедневная переработка винограда превышает 10 тысяч тонн
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) к 12 октября переработали до 275 тысяч тонн винограда, сообщили в Национальном агентстве вина.
Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа - первых числах сентября, и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной "Хванчкары" – Рача.
К этому времени виноград на заводы в Кахети сдали до 19 тысяч фермеров. Ежедневная переработка винограда превышает 10 тысяч тонн.
Из винограда, переработанного винными заводами, около 141 тысячи тонн приходится на "Ркацители", около 117 тысяч тонн – на "Саперави", а остальная часть – на виноград различных сортов.
В Рача переработано 1,7 тысячи тонн "Александроули" и "Муджуретули". Около тысячи виноградарей уже собрали урожай.
В 2025 году в Кахети ожидается сбор 200-250 тысяч тонн винограда. Прогнозируемый урожай винограда в Рача – от 1,5 до 2 тысяч тонн.
В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.