https://sputnik-georgia.ru/20251012/rtveli-2025-skolko-vinograda-pererabotali-vinnye-zavody-295350011.html

Ртвели-2025: сколько винограда переработали винные заводы

Ртвели-2025: сколько винограда переработали винные заводы

Sputnik Грузия

К этому времени виноград на заводы в Кахети сдали до 19 тысяч фермеров, ежедневная переработка винограда превышает 10 тысяч тонн 12.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-12T21:29+0400

2025-10-12T21:29+0400

2025-10-12T21:29+0400

экономика

грузия

новости

кахети

рача

национальное агентство вина

виноград

вино и виноделие грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0e/294930159_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_40bbc5fa5d090a29bcd3a3da3376aade.jpg

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) к 12 октября переработали до 275 тысяч тонн винограда, сообщили в Национальном агентстве вина. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа - первых числах сентября, и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной "Хванчкары" – Рача. К этому времени виноград на заводы в Кахети сдали до 19 тысяч фермеров. Ежедневная переработка винограда превышает 10 тысяч тонн. В Рача переработано 1,7 тысячи тонн "Александроули" и "Муджуретули". Около тысячи виноградарей уже собрали урожай. В 2025 году в Кахети ожидается сбор 200-250 тысяч тонн винограда. Прогнозируемый урожай винограда в Рача – от 1,5 до 2 тысяч тонн. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

рача

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, кахети, рача, национальное агентство вина, виноград, вино и виноделие грузии