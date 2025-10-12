Грузия
США уже несколько месяцев помогают Киеву бить вглубь РФ по энергетическим объектам - FT
США уже несколько месяцев помогают Киеву бить вглубь РФ по энергетическим объектам - FT
Как заявили источники издания, американская разведка помогает Киеву определять маршрут, высоту и время 12.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 12 окт - Sputnik. США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь РФ по российским энергетическим объектам, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, передало РИА Новости."США уже несколько месяцев помогают Украине наносить дальние удары по российским энергетическим объектам", - утверждается в публикации. По утверждению украинских и американских чиновников, на которых ссылается издание, предоставленные Украине разведданные якобы позволили нанести удары по "важным российским энергетическим объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы". Как заявили источники издания, американская разведка помогает Киеву определять маршрут, высоту и время. Служба безопасности Украины (СБУ) заявил газете, что "Киев будет работать над увеличением количества и масштабности ударов по территории России". Ранее Financial Times сообщала, что президент США Дональд Трамп велел ведомствам США приготовиться к обмену разведданными с Украиной, которые могут помочь ей наносить удары вглубь РФ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения по поводу передачи США разведданных Украине для ударов вглубь территорий России, заявил, что сообщений СМИ на пустом месте нет. В СФ заявляли в связи с этим, что Запад неуклонно продвигается к войне с Россией. А в МИД РФ призывали подчиненных президента США Дональда Трампа придерживаться курса на мирное урегулирование украинского конфликта. При этом в августе ФСБ РФ сообщила, что Россия сорвала планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России и на длительный срок блокировала программу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
в мире, россия, украина, сша, киев, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, financial times, мид россии, фсб, обострение ситуации вокруг украины

12:25 12.10.2025
Как заявили источники издания, американская разведка помогает Киеву определять маршрут, высоту и время
ТБИЛИСИ, 12 окт - Sputnik. США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь РФ по российским энергетическим объектам, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, передало РИА Новости.
"США уже несколько месяцев помогают Украине наносить дальние удары по российским энергетическим объектам", - утверждается в публикации.
По утверждению украинских и американских чиновников, на которых ссылается издание, предоставленные Украине разведданные якобы позволили нанести удары по "важным российским энергетическим объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы".
Как заявили источники издания, американская разведка помогает Киеву определять маршрут, высоту и время.
"По словам американского чиновника, Украина выбирала цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставлял разведданные об уязвимых местах этих объектов", - пишет Financial Times.
Служба безопасности Украины (СБУ) заявил газете, что "Киев будет работать над увеличением количества и масштабности ударов по территории России".
Ранее Financial Times сообщала, что президент США Дональд Трамп велел ведомствам США приготовиться к обмену разведданными с Украиной, которые могут помочь ей наносить удары вглубь РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения по поводу передачи США разведданных Украине для ударов вглубь территорий России, заявил, что сообщений СМИ на пустом месте нет.
По заявлению президента России Владимира Путина, киевский режим пытается наносить удары по абсолютно мирным объектам в РФ, "это ему не поможет".
В СФ заявляли в связи с этим, что Запад неуклонно продвигается к войне с Россией.
А в МИД РФ призывали подчиненных президента США Дональда Трампа придерживаться курса на мирное урегулирование украинского конфликта.
При этом в августе ФСБ РФ сообщила, что Россия сорвала планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России и на длительный срок блокировала программу.
