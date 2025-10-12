https://sputnik-georgia.ru/20251012/ssha-uzhe-neskolko-mesyatsev-pomogayut-kievu-bit-vglub-rf-po-energeticheskim-obektam---ft-295345685.html

США уже несколько месяцев помогают Киеву бить вглубь РФ по энергетическим объектам - FT

США уже несколько месяцев помогают Киеву бить вглубь РФ по энергетическим объектам - FT

Sputnik Грузия

Как заявили источники издания, американская разведка помогает Киеву определять маршрут, высоту и время 12.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-12T12:25+0400

2025-10-12T12:25+0400

2025-10-12T12:25+0400

в мире

россия

украина

сша

киев

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

financial times

мид россии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/08/286183934_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_322e975d6977a8026a91334750bda356.jpg

ТБИЛИСИ, 12 окт - Sputnik. США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь РФ по российским энергетическим объектам, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, передало РИА Новости."США уже несколько месяцев помогают Украине наносить дальние удары по российским энергетическим объектам", - утверждается в публикации. По утверждению украинских и американских чиновников, на которых ссылается издание, предоставленные Украине разведданные якобы позволили нанести удары по "важным российским энергетическим объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы". Как заявили источники издания, американская разведка помогает Киеву определять маршрут, высоту и время. Служба безопасности Украины (СБУ) заявил газете, что "Киев будет работать над увеличением количества и масштабности ударов по территории России". Ранее Financial Times сообщала, что президент США Дональд Трамп велел ведомствам США приготовиться к обмену разведданными с Украиной, которые могут помочь ей наносить удары вглубь РФ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения по поводу передачи США разведданных Украине для ударов вглубь территорий России, заявил, что сообщений СМИ на пустом месте нет. В СФ заявляли в связи с этим, что Запад неуклонно продвигается к войне с Россией. А в МИД РФ призывали подчиненных президента США Дональда Трампа придерживаться курса на мирное урегулирование украинского конфликта. При этом в августе ФСБ РФ сообщила, что Россия сорвала планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России и на длительный срок блокировала программу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

сша

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, украина, сша, киев, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, financial times, мид россии, фсб, обострение ситуации вокруг украины