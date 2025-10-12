Грузия
Требующих убежища в Грузии иностранцев могут не пустить в страну
Требующих убежища в Грузии иностранцев могут не пустить в страну
Sputnik Грузия
Иностранцев не будут впускать в страну даже при просьбе получения убежища, а будут рассматривать вопрос прямо на границе 12.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-12T09:01+0400
2025-10-12T09:01+0400
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Департамент миграции получил право рассматривать вопрос предоставления убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства без допуска их в страну. Согласно приказу министра внутренних дел, рассмотрение предоставления убежища для иностранцев прямо на границе будет осуществляться для лиц, которые представляют по оценке служб безопасности угрозу государственной безопасности, ее территориальной целостности или общественной безопасности, или были выдворены из Грузии по этой причине. В таких случаях иностранцев не будут пускать в страну даже при просьбе получения убежища, а будут рассматривать вопрос прямо на границе. В таком случае департамент миграции в течение 7 дней примет решение, принимать ли заявку иностранца на предоставление убежища либо предоставить ему убежище или отказать. При одобрении заявки иностранца пропустят в страну, выдав краткосрочную визу, которая позволяет находиться в стране в течение 30 дней. Во время нахождения на границе и ожидания решения просящим убежища предоставят место пребывания; при этом мужчины и женщины и несовершеннолетние будут размещены по отдельности, за исключением членов одной семьи.
Требующих убежища в Грузии иностранцев могут не пустить в страну

09:01 12.10.2025
Иностранцев не будут впускать в страну даже при просьбе получения убежища, а будут рассматривать вопрос прямо на границе
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Департамент миграции получил право рассматривать вопрос предоставления убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства без допуска их в страну.
Согласно приказу министра внутренних дел, рассмотрение предоставления убежища для иностранцев прямо на границе будет осуществляться для лиц, которые представляют по оценке служб безопасности угрозу государственной безопасности, ее территориальной целостности или общественной безопасности, или были выдворены из Грузии по этой причине.
В таких случаях иностранцев не будут пускать в страну даже при просьбе получения убежища, а будут рассматривать вопрос прямо на границе.
В таком случае департамент миграции в течение 7 дней примет решение, принимать ли заявку иностранца на предоставление убежища либо предоставить ему убежище или отказать.
При одобрении заявки иностранца пропустят в страну, выдав краткосрочную визу, которая позволяет находиться в стране в течение 30 дней.
Во время нахождения на границе и ожидания решения просящим убежища предоставят место пребывания; при этом мужчины и женщины и несовершеннолетние будут размещены по отдельности, за исключением членов одной семьи.
