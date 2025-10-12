https://sputnik-georgia.ru/20251012/trebuyuschikh-ubezhischa-v-gruzii-inostrantsev-mogut-ne-pustit-v-stranu-295300350.html

Требующих убежища в Грузии иностранцев могут не пустить в страну

Требующих убежища в Грузии иностранцев могут не пустить в страну

Sputnik Грузия

Иностранцев не будут впускать в страну даже при просьбе получения убежища, а будут рассматривать вопрос прямо на границе 12.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-12T09:01+0400

2025-10-12T09:01+0400

2025-10-12T09:01+0400

новости

грузия

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/11/277757767_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a1d4ae2a144e06b59d6906376fc8f085.jpg

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Департамент миграции получил право рассматривать вопрос предоставления убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства без допуска их в страну. Согласно приказу министра внутренних дел, рассмотрение предоставления убежища для иностранцев прямо на границе будет осуществляться для лиц, которые представляют по оценке служб безопасности угрозу государственной безопасности, ее территориальной целостности или общественной безопасности, или были выдворены из Грузии по этой причине. В таких случаях иностранцев не будут пускать в страну даже при просьбе получения убежища, а будут рассматривать вопрос прямо на границе. В таком случае департамент миграции в течение 7 дней примет решение, принимать ли заявку иностранца на предоставление убежища либо предоставить ему убежище или отказать. При одобрении заявки иностранца пропустят в страну, выдав краткосрочную визу, которая позволяет находиться в стране в течение 30 дней. Во время нахождения на границе и ожидания решения просящим убежища предоставят место пребывания; при этом мужчины и женщины и несовершеннолетние будут размещены по отдельности, за исключением членов одной семьи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество