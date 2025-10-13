https://sputnik-georgia.ru/20251013/295359348.html

Влияние военного соглашения России и Кубы на СВО

Влияние военного соглашения России и Кубы на СВО

Совфед РФ 8 октября ратифицировал межправительственное соглашение России и Кубы о военном сотрудничестве, подписанное 13 марта 2025 года в Гаване и 19 марта 2025 года в Москве. Ратификация способствует развитию и укреплению взаимодействия между странами в военной области, обеспечивает правовую основу для определения целей, направлений, форм военного сотрудничества.Популярный в США дискурс о прибытии в зону СВО 25-тысячного контингента кубинских добровольцев – не самый худший кошмар Вашингтона, который предоставил Украине "конкретные разведданные для ударов по российским энергетическим объектам".Российские эксперты констатировали: появление "Томагавков" на Украине дает Москве полное право передать странам-союзникам в Карибском регионе практически любое ударное оружие. К примеру, ракетный комплекс средней дальности "Орешник" (до 5500 км). Такие инструменты геополитики гарантируют "накрытие" целей практически всей территории США (кроме Аляски), надежно обеспечат национальный суверенитет стран-союзников и стабилизирующее военное присутствие РФ.Действительно, почему бы нет? Правительство РФ сегодня одобрило привлечение резервистов для выполнения Вооруженными силами задач за пределами России.Госдепартамент 10 октября прокомментировал вероятные поставки российских ракет на Остров Свободы: "На протяжении десятилетий Куба представляла угрозу национальной безопасности для нашей страны и для всего нашего полушария. Недавно подписанное военное соглашение между Кубой и Россией – очередной безрассудный шаг. Мы решительно выступаем против поставок на Кубу любых современных военных систем".Поразительная избирательность: "Томагавки" на Украине – разумно и хорошо для Европы, а "Орешник" на Кубе – "безрассудно" и "опасно" для всего Западного полушария.Многополярная реальностьКуба остается важнейшим союзником России в Карибском регионе. Гавана демонстрирует полное понимание причин СВО на Украине. Ратификация российско-кубинского соглашения о военном сотрудничестве позволяет – по согласованию с Гаваной – размещать на острове любые современные ударные вооружения РФ. Такой ответ Москвы на прямую угрозу поставки киевскому режиму американских ракет "Томагавк" (способных нести ядерные боеголовки) выглядит своевременным.Новыми гранями заиграет российско-кубинское соглашение 2006 года о военно-техническом сотрудничестве. Россия и Куба готовятся реализовать ряд проектов в военной и военно-технической областях, кроме уже развернутой на Острове Свободы мобильной станции сбора данных со спутников-разведчиков РФ.Французская газета Le Figaro сообщила: "Россия возвращается на Кубу. Гавану и Москву объединил общий враг". Якобы на закрытую в 2002 году базу Лурдес под видом дипломатов прибыли российские военнослужащие – сущий ужас для американцев.Напомню, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее допустил возможность размещения российских войск на Кубе и в Венесуэле. США обещали в подобной ситуации "разобраться", однако технологии "Карибского кризиса 2.0" обещают Пентагону болезненное возвращение в реальность многополярного мира.Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заметил: "Русские однозначно победят. Это будет унизительным поражением для известных нам лидеров альянса и европейских стран". По мнению ученого, исход специальной военной операции уже предрешен, но это не конец истории.Запад считает стратегической целью РФ в Карибском регионе "возможность нанесения ядерного удара с очень близкого расстояния по территории США". Действительно, российские гиперзвуковые ракеты в Латинской Америке способны "обнулить" агрессивные инициативы Вашингтона в Европе и других регионах планеты. Подлетное время "Орешников" или "Кинжалов" от Гаваны до Вашингтона – около трех минут.С учетом соглашений о военном и стратегическом сотрудничестве России с Венесуэлой и Никарагуа "сдерживание" американских хищнических инстинктов в Западном полушарии становится еще более эффективным.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

