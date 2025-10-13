https://sputnik-georgia.ru/20251013/es-dolzhen-peresmotret-otnoshenie-k-gruzii--glava-mid-295352166.html

ЕС должен пересмотреть отношение к Грузии – глава МИД

ЕС должен пересмотреть отношение к Грузии – глава МИД

Sputnik Грузия

ЕС использует вопрос приостановки визовой либерализации как политический инструмент и средство давления на грузинский народ, считает грузинский министр 13.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-13T12:52+0400

2025-10-13T12:52+0400

2025-10-13T12:52+0400

политика

грузия

новости

мака бочоришвили

брюссель

тбилиси

еврокомиссия

украина

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/0b/293719038_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ff46fac39c80dfb5177055d31ce27a93.jpg

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Евросоюз должен пересмотреть несправедливое отношение к Грузии и осознать, что партнерство не может быть односторонним – не только Грузии нужен ЕС, но и Евросоюз нуждается в Грузии, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили. Западные страны продолжают критиковать грузинские власти за "откат демократии" и "антизападную риторику". В Тбилиси же считают, что напряженность связана с недовольством Запада позицией Грузии по конфликту на Украине и стремлением правительства отстаивать государственный суверенитет. По словам министра, отношения между Грузией и Евросоюзом должны строиться с учетом реальных потребностей обеих сторон. Однако сегодня Брюссель демонстрирует "детскую обиду" и избегает диалога с Тбилиси, что, по ее мнению, является бесперспективной политикой. Вместе с тем все больше европейских стран начинают осознавать, что такой подход неприемлем. "Я уверена, что в какой-то момент это изменится и должно измениться. В последнее время диалог с европейскими странами стал более активным: все больше столиц понимают, что в таком формате выстраивать отношения с государством нельзя. Надеюсь, что еще больше столиц поставят под сомнение правильность политики Брюсселя", – подчеркнула глава МИД. Бочоришвили также отметила, что ЕС использует вопрос приостановки визовой либерализации как политический инструмент и средство давления на грузинский народ. По ее словам, если такая линия поведения продолжится, то единственной целью этих шагов станет наказание Грузии – как народа, так и власти. При этом, подчеркнула министр, подобное отдаление и "карательная" изоляция страны больше соответствуют чужим интересам, чем интересам самого Евросоюза. "Я надеюсь, что до этого не дойдет и Брюссель пересмотрит подход, осознав, что отношения с Грузией взаимны и имеют важное геополитическое значение. Мы часто подчеркиваем: потребность в партнерстве не является односторонней. Не только Грузии нужен ЕС, но и ЕС нуждается в Грузии. У этого есть свои геополитические причины и реалии, которые должны быть признаны и приняты в Брюсселе", – заявила Бочоришвили. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

брюссель

тбилиси

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, мака бочоришвили, брюссель, тбилиси, еврокомиссия, украина