Это провал! Как штурм президентской резиденции подставил оппозицию – видео

Вторая половина дня 4 октября не предвещала резкого обострения ситуации в Грузии. Местные выборы практически состоялись, протесты оппозиции были анонсированы 13.10.2025, Sputnik Грузия

Ставшее привычным за более 300 дней блокирование проспекта Руставели тоже укладывалось в традиционную политическую картину. И тут произошло непоправимое – пока основная часть протестующих была у парламента, малочисленная группа активистов отправилась к президентской резиденции и предприняла попытку штурма, забросав здание камнями, повалив железное ограждение и попытавшись ворваться внутрь и устроить погром.Стоит ли напомнить людям, что президентский дворец – это не частная собственность и не владение правящей партии, а символ и достояние всей страны?Попытка штурма была пресечена довольно быстро, к месту событий подтянули три водомета, полицейскую технику и спецназ – в течение нескольких часов порядок был восстановлен. Правда, на следующий день после уличных беспорядков центр города убирали сутки.Мэрия Тбилиси решила выплатить компенсацию владельцам заведений, пострадавших от погромов. А что с лидерами оппозиции? Они были арестованы и теперь им грозит тюремный срок. Кроме того, штурм и погром президентского дворца вызвал разлад и среди активистов. Довольно много оказалось тех, кто осудил такие радикальные и далекие от мирных методы противостояния.Что же будет дальше? Власть получила просто огромный политический козырь после агрессивной атаки. Оппозиция собирается с силами, но наберут ли протесты прежний накал, когда лидеры не оправдали надежд?

