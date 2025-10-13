Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Акция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 2 мая - Sputnik Грузия, 1920
Выборы в местные органы власти в Грузии 2025
Выборы в органы местного самоуправления проходят 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них принимают участие 12 партий. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов - сакребуло.
https://sputnik-georgia.ru/20251013/eto-proval-kak-shturm-prezidentskoy-rezidentsii-podstavil-oppozitsiyu---video-295361212.html
Это провал! Как штурм президентской резиденции подставил оппозицию – видео
Это провал! Как штурм президентской резиденции подставил оппозицию – видео
Sputnik Грузия
Вторая половина дня 4 октября не предвещала резкого обострения ситуации в Грузии. Местные выборы практически состоялись, протесты оппозиции были анонсированы 13.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-13T22:00+0400
2025-10-13T23:01+0400
выборы в местные органы власти в грузии 2025
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
политика
политика
оппозиция
акции протеста
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/0d/295361041_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee8d34786a6aa2546645e3230b784754.jpg
Ставшее привычным за более 300 дней блокирование проспекта Руставели тоже укладывалось в традиционную политическую картину. И тут произошло непоправимое – пока основная часть протестующих была у парламента, малочисленная группа активистов отправилась к президентской резиденции и предприняла попытку штурма, забросав здание камнями, повалив железное ограждение и попытавшись ворваться внутрь и устроить погром.Стоит ли напомнить людям, что президентский дворец – это не частная собственность и не владение правящей партии, а символ и достояние всей страны?Попытка штурма была пресечена довольно быстро, к месту событий подтянули три водомета, полицейскую технику и спецназ – в течение нескольких часов порядок был восстановлен. Правда, на следующий день после уличных беспорядков центр города убирали сутки.Мэрия Тбилиси решила выплатить компенсацию владельцам заведений, пострадавших от погромов. А что с лидерами оппозиции? Они были арестованы и теперь им грозит тюремный срок. Кроме того, штурм и погром президентского дворца вызвал разлад и среди активистов. Довольно много оказалось тех, кто осудил такие радикальные и далекие от мирных методы противостояния.Что же будет дальше? Власть получила просто огромный политический козырь после агрессивной атаки. Оппозиция собирается с силами, но наберут ли протесты прежний накал, когда лидеры не оправдали надежд?
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/0d/295361041_185:0:1145:720_1920x0_80_0_0_02f6b9d2e434a17cebd25dbb89a31b59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, политика, политика, оппозиция, акции протеста, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, политика, политика, оппозиция, акции протеста, грузия, видео

Это провал! Как штурм президентской резиденции подставил оппозицию – видео

22:00 13.10.2025 (обновлено: 23:01 13.10.2025)
© video: Sputnik
Подписаться
Вторая половина дня 4 октября не предвещала резкого обострения ситуации в Грузии. Местные выборы практически состоялись, протесты оппозиции были анонсированы
Ставшее привычным за более 300 дней блокирование проспекта Руставели тоже укладывалось в традиционную политическую картину. И тут произошло непоправимое – пока основная часть протестующих была у парламента, малочисленная группа активистов отправилась к президентской резиденции и предприняла попытку штурма, забросав здание камнями, повалив железное ограждение и попытавшись ворваться внутрь и устроить погром.

Стоит ли напомнить людям, что президентский дворец – это не частная собственность и не владение правящей партии, а символ и достояние всей страны?

Попытка штурма была пресечена довольно быстро, к месту событий подтянули три водомета, полицейскую технику и спецназ – в течение нескольких часов порядок был восстановлен. Правда, на следующий день после уличных беспорядков центр города убирали сутки.

Мэрия Тбилиси решила выплатить компенсацию владельцам заведений, пострадавших от погромов. А что с лидерами оппозиции? Они были арестованы и теперь им грозит тюремный срок. Кроме того, штурм и погром президентского дворца вызвал разлад и среди активистов. Довольно много оказалось тех, кто осудил такие радикальные и далекие от мирных методы противостояния.

Что же будет дальше? Власть получила просто огромный политический козырь после агрессивной атаки. Оппозиция собирается с силами, но наберут ли протесты прежний накал, когда лидеры не оправдали надежд?
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0