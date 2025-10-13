Глава МИД: MEGOBARI Act не может стать основой отношений Грузии и США

https://sputnik-georgia.ru/20251013/glava-mid-megobari-act-ne-mozhet-stat-osnovoy-otnosheniy-gruzii-i-ssha-295354379.html
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. MEGOBARI Act направлен против интересов Грузии и не может служить основой грузино-американских отношений, в то время как Тбилиси стремится к стратегическому партнерству с США, для чего необходим прямой и содержательный диалог, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили. Конгрессмен-демократ Стив Коэн на заседании Хельсинкской комиссии в сентябре заявил, что Сенат не принял и не примет MEGOBARI Act. По его словам, были некоторые проблемы, и, возможно, они связаны с большим бизнесом и портом. Один человек смог сорвать MEGOBARI Act, подчеркнул Коэн. Она подчеркнула, что MEGOBARI Act не может служить основой для отношений с Грузией, и назвала предательством попытки некоторых грузинских политиков использовать его против интересов страны. При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Грузия уже обозначила свои интересы и предложения относительно будущего сотрудничества с США. По ее словам, Тбилиси стремится к стратегическому партнерству с Вашингтоном, которое будет иметь реальное содержание, и для этого необходим прямой и содержательный диалог. "Перезагрузка отношений с США продолжается, однако политическое поле пусто. Мы обсуждаем сигналы из Вашингтона и ожидаем, что в отношениях с Грузией будет определена определенная рамка", – отметила она. Что произошло с MEGOBARI Act Законопроект MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence), в котором говорится о введении санкций против грузинских политиков и членов их семей за "откат от демократии" был инициирован еще при администрации Байдена. Его автором является сопредседатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон, который отличается резкой критикой в адрес нынешних властей Грузии. В мае 2025 года Палата представителей Конгресса США утвердила MEGOBARI Act. Однако, по данным СМИ, MEGOBARI Act был заблокирован в Сенате США, главным образом по инициативе сенатора-республиканца Марквейна Маллина. Он и еще несколько сенаторов выразили обеспокоенность, что закон якобы может навредить грузинскому народу, а не только отдельным чиновникам. Вместо санкций сенаторы предложили дать Тбилиси шанс на диалог и пересмотр политики, прежде чем применять меры давления. По данным СМИ, в конце августа сенатору Маллину также удалось убедить лидера большинства в Сенате Джона Туна исключить MEGOBARI Act из пакета законопроекта о национальной обороне (NDAA). Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужили принятые в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но воздерживается от встреч на высоком уровне, ограничиваясь контактами через посольство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
