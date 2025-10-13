Какой сегодня церковный праздник: 13 октября 2025

https://sputnik-georgia.ru/20251013/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-13-oktyabrya-2025-295351228.html

По православному церковному календарю 13 октября отмечают день памяти святых Григория, Рипсимэ, Гаянэ, Михаила и других 13.10.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Просветитель АрменииПо церковному календарю 13 октября поминают священномученика Григория, просветителя Великой Армении.Родился будущий просветитель Армении, происходивший из царского рода, в 257 году. Отец Григория, добиваясь армянского престола, убил своего родственника-царя, тем самым подвергнув уничтожению весь свой род.Один Григорий спасся чудом. Некий родственник вывез младенца из Армении в Кесарию Каппадокийскую и воспитал в христианской вере. Григорий вырос, женился, но вскоре овдовел. Сыновей святой воспитал в благочестии. Один из них стал священником, а второй – принял иночество и ушел в пустыню.Григорий, чтобы искупить грех отца своего, убившего отца Трдата III (Тиридата), вступил в свиту царевича и верно служил ему. Царевич относился к святому как к другу, но не терпел его христианского вероисповедания. Став царем, Трдат III стал принуждать Григория отречься.Непреклонность святого ожесточила царя – священномученика подвергли жестоким пыткам и бросили в ров со змеями, где он прожил 14 лет. Сестра царя, лишившегося в то же время разума, увидела вещий сон, в котором Трдат исцелился после освобождения святого изо рва.Она освободила Григория, а армянский царь, обретший рассудок, принял крещение вместе с народом.Святые девыПо церковному календарю 13 октября поминают мучениц Рипсимэ, Гаянэ и с ними 35 святых дев, пострадавших за веру.Святая Рипсимэ (Рипсимия), не желая вступать в брак с императором Диоклитианом (284-305), прельстившимся ее красотой, бежала вместе со своей игуменьей и сестрами в Армению.Диоклитиан, узнав об этом, сообщил армянскому царю Трдату III и попросил прислать Рипсимэ обратно. Но царь, пораженный красотой девы, пожелал овладеть ею. Не преуспев в желаемом, он приказал замучить ее и всех ее подруг.Тело Рипсимэ после жестоких пыток разрубили на части. Гаянэ, вместе с двумя сестрами, после жестоких пыток была обезглавлена. Тела остальных 33 сестер также изрубили мечами и бросили на съедение хищникам.Митрополит КиевскийПо церковному календарю 13 октября поминают святителя Михаила, первого митрополита Киевского, который по Иоакимовской летописи был сириец, а по другим данным – болгарин или серб.Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>Прибыл будущий святитель к равноапостольному князю Владимиру, принявшему Крещение в 988 году, из Корсуни вместе с другими священнослужителями в 989-м. Благодатное, но нелегкое служение выпало на долю первого митрополита Русской церкви.Усердно обходя новопросвещенную русскую землю, святитель проповедовал Евангелие, крестил и поучал новообращенных, основывал первые храмы и духовные училища.Первую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы он основал в Ростове, где епископом поставил Феодора Грека. Митрополит был строгим, но тихим и мудрым иерархом. Скончался святитель в 992 году.ИмениныПо церковному календарю 13 октября именины отмечают Александра, Аполлинария, Александр, Алексей, Вячеслав, Василий, Григорий, Леонид, Михаил, Матвей, Петр, Прокопий, Семен и Серафим.Материал подготовлен на основе открытых источников

2025

