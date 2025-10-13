https://sputnik-georgia.ru/20251013/krupnyy-pozhar-v-batumi-sgoreli-pyat-domov-295353390.html
Крупный пожар в Батуми: сгорели пять домов
Крупный пожар в Батуми: сгорели пять домов
13.10.2025
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Пять жилых домов сгорели в результате крупного пожара, вспыхнувшего на территории так называемого "Города мечты" в черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария), передают местные СМИ. По их данным, жертв и пострадавших нет. Огонь быстро охватил деревянные строения, однако пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. На месте происшествия работали бригады Службы по управлению чрезвычайным ситуациям и сотрудники правоохранительных органов. Причины пожара устанавливаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
