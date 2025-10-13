https://sputnik-georgia.ru/20251013/krupnyy-pozhar-v-batumi-sgoreli-pyat-domov-295353390.html

Крупный пожар в Батуми: сгорели пять домов

Крупный пожар в Батуми: сгорели пять домов

Sputnik Грузия

На месте происшествия работали бригады Службы по управлению чрезвычайным ситуациям и сотрудники правоохранительных органов 13.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-13T12:14+0400

2025-10-13T12:14+0400

2025-10-13T12:14+0400

происшествия

грузия

новости

батуми

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/11/251198141_0:317:2304:1613_1920x0_80_0_0_942d3d1ab9559a6ca2343d656f67e50f.jpg

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Пять жилых домов сгорели в результате крупного пожара, вспыхнувшего на территории так называемого "Города мечты" в черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария), передают местные СМИ. По их данным, жертв и пострадавших нет. Огонь быстро охватил деревянные строения, однако пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. На месте происшествия работали бригады Службы по управлению чрезвычайным ситуациям и сотрудники правоохранительных органов. Причины пожара устанавливаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, батуми, служба по управлению чрезвычайными ситуациями