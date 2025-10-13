https://sputnik-georgia.ru/20251013/lavrov-rossiya-podderzhivaet-mirnyy-sammit-po-gaze-295354645.html

Лавров: Россия поддерживает мирный саммит по Газе

Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что "саммит мира" состоится 13 октября и соберет лидеров более чем 20 стран

ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Россия рассчитывает на выполнение договоренностей встречи в Шарм-эш-Шейхе по урегулированию в секторе Газа и желает ей успеха, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают РИА Новости.В понедельник в Египте состоится "саммит мира". О своем участии в нем заявили лидеры и высокопоставленные чиновники свыше 20 стран.Глава МИД РФ также заявил, что в Москве рассчитывают на выполнение всех договоренностей, которые будут достигнуты на саммите. Он также отметил, что Россия вступает с призывом ко всем вовлеченным в проведение встречи странам не допустить рецидивного варианта развития событий в секторе.Лавров подчеркнул, что российско-арабский саммит, который пришлось перенести, состоится в Москве, когда будут согласованы новые сроки.Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что "саммит мира" состоится 13 октября и соберет лидеров более чем 20 стран. Его председателями станут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп. Телеканал Al-Araby Al-Jadeed, ссылаясь на источник, сообщил, что руководство Палестинской национальной администрации на саммит не было приглашено, также в нем не будет участвовать Израиль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

