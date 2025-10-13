https://sputnik-georgia.ru/20251013/lavrov-rossiya-podderzhivaet-mirnyy-sammit-po-gaze-295354645.html
Лавров: Россия поддерживает мирный саммит по Газе
Лавров: Россия поддерживает мирный саммит по Газе
Sputnik Грузия
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что "саммит мира" состоится 13 октября и соберет лидеров более чем 20 стран 13.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-13T16:56+0400
2025-10-13T16:56+0400
2025-10-13T16:56+0400
в мире
россия
новости
москва
сергей лавров
мид россии
египет
сша
дональд трамп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/1c/294311705_0:128:2935:1779_1920x0_80_0_0_d21db8ea13bff08790b070afea8333c6.jpg
ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Россия рассчитывает на выполнение договоренностей встречи в Шарм-эш-Шейхе по урегулированию в секторе Газа и желает ей успеха, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают РИА Новости.В понедельник в Египте состоится "саммит мира". О своем участии в нем заявили лидеры и высокопоставленные чиновники свыше 20 стран.Глава МИД РФ также заявил, что в Москве рассчитывают на выполнение всех договоренностей, которые будут достигнуты на саммите. Он также отметил, что Россия вступает с призывом ко всем вовлеченным в проведение встречи странам не допустить рецидивного варианта развития событий в секторе.Лавров подчеркнул, что российско-арабский саммит, который пришлось перенести, состоится в Москве, когда будут согласованы новые сроки.Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что "саммит мира" состоится 13 октября и соберет лидеров более чем 20 стран. Его председателями станут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп. Телеканал Al-Araby Al-Jadeed, ссылаясь на источник, сообщил, что руководство Палестинской национальной администрации на саммит не было приглашено, также в нем не будет участвовать Израиль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
москва
египет
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/1c/294311705_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_855e645438691bfd7c43f8ffdc5513d7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, россия, новости, москва, сергей лавров, мид россии, египет, сша, дональд трамп
в мире, россия, новости, москва, сергей лавров, мид россии, египет, сша, дональд трамп
Лавров: Россия поддерживает мирный саммит по Газе
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что "саммит мира" состоится 13 октября и соберет лидеров более чем 20 стран
ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik.
Россия рассчитывает на выполнение договоренностей встречи в Шарм-эш-Шейхе по урегулированию в секторе Газа и желает ей успеха, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают
РИА Новости.
В понедельник в Египте состоится "саммит мира". О своем участии в нем заявили лидеры и высокопоставленные чиновники свыше 20 стран.
"Мы искренне желаем успеха сегодняшней встрече в верхах в Шарм-эш-Шейхе, где участвуют, как я понимаю, более 20 стран и арабского мира, и ряд западных государств", – заявил Лавров на встрече с журналистами из арабских государств.
Глава МИД РФ также заявил, что в Москве рассчитывают на выполнение всех договоренностей, которые будут достигнуты на саммите. Он также отметил, что Россия вступает с призывом ко всем вовлеченным в проведение встречи странам не допустить рецидивного варианта развития событий в секторе.
Лавров подчеркнул, что российско-арабский саммит, который пришлось перенести, состоится в Москве, когда будут согласованы новые сроки.
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что "саммит мира" состоится 13 октября и соберет лидеров более чем 20 стран. Его председателями станут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп. Телеканал Al-Araby Al-Jadeed, ссылаясь на источник, сообщил, что руководство Палестинской национальной администрации на саммит не было приглашено, также в нем не будет участвовать Израиль.